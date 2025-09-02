快訊

傳黃仁勳快閃來台代川普施壓傳話？台積電澄清了

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

陸這項遊樂設施遇暴雨成「滾筒洗衣機」 360度無死角清洗

聯合報／ 大陸中心／即時報導
有大陸民眾日前在江蘇徐州樂園「歡樂世界」玩「空中飛舞」時突然下起暴雨，瞬間變成「滾筒洗衣機」。（圖／截自影片）
有大陸民眾日前在江蘇徐州樂園「歡樂世界」玩「空中飛舞」時突然下起暴雨，瞬間變成「滾筒洗衣機」。（圖／截自影片）

有大陸網友分享，日前在江蘇徐州樂園「歡樂世界」玩「空中飛舞」時突然下起暴雨，瞬間變成「滾筒洗衣機」，遊客坐在椅子上隨著機器360度旋轉無死角淋雨。有網友笑說，「後悔了，應該帶點沐浴液上去」。

拍攝者彭姓婦女告訴《極目新聞》，當天她和朋友一起去徐州樂園遊玩，下午4點50分許，玩「空中飛舞」的遊客上去後，設備才剛開始旋轉就突然降下暴雨。

彭姓婦人說，暴雨也就下了10分鐘左右，遊客從設備上下來都比較狼狽。「應該也有一些刺激感存在，因為同一個項目，他們有不同的體驗。」

徐州樂園歡樂世界人員告訴《極目新聞》，室外項目基本都是2、3分鐘，當天沒有遊客受傷。正常情況下只要雨下得很大，室外項目都會停。除非剛開始時下毛毛雨，遊客玩的時候降雨量變大。「只要下雨，室外項目肯定受影響。建議天氣好的時候過來遊玩。」

不過有網友看了影片後笑說，真的是「雨露均霑」、「全自動洗人機」、「花一樣的錢，不同的體驗」。

暴雨 朋友

延伸閱讀

恐降冰雹！大雷雨狂炸桃竹苗4縣市 尖石、橫山暴雨「國家級警報響」

大雨狂炸5縣市 2地區暴雨下到晚間慎防溪水暴漲

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

今午大雷雨！北市大安等時雨量估40毫米 士林山區暴雨警戒

相關新聞

大陸又一半導體廠倒了 上海梧升資產剩不到5000元

大陸又一家半導體企業倒了。上海梧升半導體集團有限公司因資不抵債，已於8月28日被上海浦東新區人民法院宣告破產。梧升半導體...

陸這項遊樂設施遇暴雨成「滾筒洗衣機」 360度無死角清洗

有大陸網友分享，日前在江蘇徐州樂園「歡樂世界」玩「空中飛舞」時突然下起暴雨，瞬間變成「滾筒洗衣機」，遊客坐在椅子上隨著機...

「宇宙第一房企」中國恒大垮了 陸房市危機仍不見底

再強大的帝國，終有走向餘暉的一天，企業也是一樣。當年川普還只是個地產商時，為進軍中國房地產市場選擇與「宇宙第一房企」—中國恒大結盟。當時中國恒大集團創辦人許家印根本看不上川普，只派出公司「二號人物」集團董事局副主席、總裁夏海鈞與川普簽約。如今，川普睥睨全球，中國恒大卻已經垮了。 而中國恒大下市了，但近期數則房市相關訊息顯示，中國房市的底部還遠未到來......

陸上市公司 上半年營收、淨利潤增長

據中國上市公司協會（中上協）8月31日披露的數據，2025年上半年，中國大陸境內上市公司實現營業收入35.01兆元（人民...

廈門→南非 首條金磚安智貿開通

一票標記「安智貿（SSTL）」、價值人民幣525.4萬元的IP電話機、視訊會議終端等貨物8月31日順利在廈門海關所屬東渡...

中阿博覽會 意向簽約超過千億元

根據8月31日第七屆中國─阿拉伯國家博覽會第六場系列新聞記者會消息，本屆博覽會達成合作成果331個，意向簽約金額1077...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。