瑞銀：境外投資者6月持中國A股近13兆

瑞銀全球金融市場部中國主管房東明近日表示，今年6月，境外投資者對中國A股的持股量突破人民幣3兆元（約新台幣12.9兆元），占A股自由流通市值的7.4%。

「瑞銀證券中國A股研討會2025」昨天在深圳舉行，瑞銀公布，房東明在研討會上致辭時，作了以上表示。

他說，今年以來，投資者對投資中國的信心不斷增強，特別是在全球分散投資的資產配置大趨勢下，海外投資者對非美元資產、對中國資產配置的意願正在逐步提高，而來自美國、中東地區的海外投資者也是較往年顯著增加。

他又說，當下全球對降息的預期加上中國國內的低利率，已經為資金流入中國股市創造了很好的流動性環境，而市場收益特徵也逐漸顯現，將會進一步吸引各類場外資金繼續參與。