快訊

台股靜候消息收低24,016點、下跌54點 台積電小跌5元

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

瑞銀：境外投資者6月持中國A股近13兆

中央社／ 香港2日電

瑞銀全球金融市場部中國主管房東明近日表示，今年6月，境外投資者對中國A股的持股量突破人民幣3兆元（約新台幣12.9兆元），占A股自由流通市值的7.4%。

「瑞銀證券中國A股研討會2025」昨天在深圳舉行，瑞銀公布，房東明在研討會上致辭時，作了以上表示。

他說，今年以來，投資者對投資中國的信心不斷增強，特別是在全球分散投資的資產配置大趨勢下，海外投資者對非美元資產、對中國資產配置的意願正在逐步提高，而來自美國、中東地區的海外投資者也是較往年顯著增加。

他又說，當下全球對降息的預期加上中國國內的低利率，已經為資金流入中國股市創造了很好的流動性環境，而市場收益特徵也逐漸顯現，將會進一步吸引各類場外資金繼續參與。

深圳 房東 資產配置

延伸閱讀

瑞銀：A股還有慢牛行情

新台幣狹幅盤整 瑞銀估至2026年1月Fed將共降息4碼

中東地區首例…聯合國正式宣布加薩陷入饑荒 50萬人「災難性」飢餓

深圳續居中國外貿城市首位

相關新聞

大陸又一半導體廠倒了 上海梧升資產剩不到5000元

大陸又一家半導體企業倒了。上海梧升半導體集團有限公司因資不抵債，已於8月28日被上海浦東新區人民法院宣告破產。梧升半導體...

港前8月逾3300萬旅客年增12% 零售額連升3月奢侈品看俏

香港今年首八個月累計接待超過3300萬名旅客，按年增長12%，在剛過去8月份，錄得約515萬名旅客，按年增加16%，再次...

廈門→南非 首條金磚「安全智能貿易試點航線」開通

一批標記「安智貿（SSTL）」、價值人民幣525.4萬元(約73.6萬美元)的IP電話機、視訊會議終端等貨物8月31日順...

工總白皮書籲鬆綁兩岸交流 召開跨黨派兩岸國是會議

全國工業總會2日發布2025工總白皮書，針對台灣產業界問題向政府提建言。其中在兩岸政策部分以「避免誤判，尋求兩岸和平共處...

陸官媒：快遞業加速「反內捲」 核心電商區域開始加價

大陸官方近期持續在多個行業加大「反內捲」（反對惡性過度競爭）力道。中共中央機關報《人民日報》主管的財經證券類日報《證券時...

「宇宙第一房企」中國恒大垮了 陸房市危機仍不見底

再強大的帝國，終有走向餘暉的一天，企業也是一樣。當年川普還只是個地產商時，為進軍中國房地產市場選擇與「宇宙第一房企」—中國恒大結盟。當時中國恒大集團創辦人許家印根本看不上川普，只派出公司「二號人物」集團董事局副主席、總裁夏海鈞與川普簽約。如今，川普睥睨全球，中國恒大卻已經垮了。 而中國恒大下市了，但近期數則房市相關訊息顯示，中國房市的底部還遠未到來......

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。