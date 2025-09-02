大陸又一半導體廠倒了 上海梧升資產剩不到5000元

大陸又一家半導體企業倒了。上海梧升半導體集團有限公司因資不抵債，已於8月28日被上海浦東新區人民法院宣告破產。梧升半導體2021年曾宣稱計畫投資超過人民幣180億元（約合新台幣765億元），打造世界一流垂直一體化積體電路生產企業的公司。但三年來項目未見實質進展，如今遭清算資產竟僅剩人民幣1,100元（約合新台幣4,675元）。

陸媒《國際電子商情》報導指，8月28日，上海市浦東新區人民法院發布（2024）滬0115破169號公告稱，2024年10月14日，法院裁定受理梧升半導體破產清算一案。截至2025年8月，共歸集到梧升半導體的財產為1,100元，本案已產生破產費用1,263.03元，上述財產均已作為破產費用列支，除此之外未核查到其他資產。

同時，法院裁定確認的債權金額為人民幣590萬2,535.78元（約合新台幣2,509萬元），該公司已無法清償。基於上述事實及理由，法院裁定：宣告梧升半導體破產，並終結其破產程序。

財新網指出，梧升半導體於2021年1月在中國（上海）自由貿易試驗區註冊成立，初始資本7億美元，後變更為人民幣100億元，由上海梧升電子科技（集團）有限公司持股77.362%、中國半導體股份有限公司持股22.638%，法定代表人、董事長為張嘉梁。

梧升電子官方公眾號顯示，公司業務聚焦LCD/OLED顯示驅動晶片、閃存及CIS攝像頭晶片；旗下梧升半導體主攻成熟、適配性好的積體電路研發及生產。

據了解，2021年4月，梧升電子在「上海全球投資促進大會」與上海簽約落地梧升半導體項目，預計總投資不低於人民幣180億元，五年內完成全部建設。然而過去三年，項目未見實質推進。

據大陸全國企業判產重整案件訊息網，梧升電子2024年4月就申請對梧升半導體強制清算。清算組接管公司資產僅人民幣1,100元，核查職工債權約8.26萬元，稅務債權約7.6萬元，認定公司資不抵債，申請破產清算。隨後，法院裁定受理破產清算並指定管理人，至2025年8月管理人歸集資產仍僅1,100元，法院裁定正式破產。

實際上，梧升半導體破產前，其母公司及多家關聯公司亦陷困境。2023年1月浦東法院受理梧升電子破產清算案，2024年1月裁定破產；旗下合肥允升半導體、上海尚升文化等子公司亦已被強制清算或申請破產。

財新網指出，有熟悉半導體業的投資人透露，梧升半導體法定代表人張嘉梁並非半導體業出身，「圈子裡很少聽到這號人」，「感覺一開始就是打著台灣人旗號來圈項目、拉投資」。