中國電商強勢成長 中南美多國取消小額進口免稅

隨著中國電商平台在中南美洲的用戶迅速增加，引起當地零售業等產業界不滿，強力要求管制，中南美各國紛紛取消小額進口免稅措施。不過，中國電商平台則加強在當地生產等方式應對，強化關稅措施的效果尚不明朗。

日經中文網今日報導，在中南美，中國電商平台的用戶正在迅速增加。美國調查公司Sensor Tower根據南美8國及墨西哥可獲取的數據調查顯示，截至今年1月，Temu的每月活躍用戶數量較去年增加了80%，已擁有大量顧客的SHEIN也增加了20%。

從Temu的每月活躍用戶數量來看，巴西增至2.5倍，阿根廷增至43倍。原本就價格低廉的中國產品因享受免稅或減稅優惠，流入規模超出預期，引發各國產業不滿情緒。

墨西哥於8月15日將價值低於50美元的小額商品進口關稅提高到了33.5%。墨西哥1月時才取消小額進口免稅制度，並對未與墨西哥簽訂貿易協定的國家寄出的商品徵收19%的關稅。

智利也將廢除41美元以下進口商品的免稅政策，從10月起徵收19%的關稅。厄瓜多對小額貨物固定徵收20美元，烏拉圭也在探討相關方案，考慮對美國以外的海外電商網站超出限定購買次數的低價商品徵稅。

報導指出，此舉的另外一個目的是與美國保持一致。川普政府5月針對中國取消價值低於800美元的小額包裹關稅豁免。

墨西哥於7月28日宣布提高小額進口商品關稅率，本來美國對墨西哥加徵30%關稅的措施將於8月1日生效，該政策宣布後，美國總統川普（Donald Trump）將關稅措施推遲了90天。

不過報導指出，強化徵稅措施是否有效尚不明朗。2024年8月，巴西率先在中南美各國中取消了免稅制度，SHEIN正在通過增加巴西國內合作工廠，以及擴大撮合本土企業與消費者交易的電商平台等方式來應對。

Sensor Tower的數據顯示，即便在免稅政策取消後，SHEIN和Temu在巴西的用戶仍在增長。據英國金融時報8月26日的報導，在美國宣布取消小額免稅後，Temu曾一度暫停向美國出口與銷售商品，但已於7月恢復銷售業務。