中阿博覽會 意向簽約超過千億元

根據8月31日第七屆中國─阿拉伯國家博覽會第六場系列新聞記者會消息，本屆博覽會達成合作成果331個，意向簽約金額1077.5億元（人民幣，下同）。其中10億元以上項目28個，意向金額785.7億元占比72.9%。

中新社報導，第七屆中國─阿拉伯國家博覽會8月28日至31日在寧夏銀川舉辦，本屆博覽會成功推動與沙烏地阿拉伯、阿聯、科威特、埃及等國家達成國際合作項目86個，意向金額464.7億元、占比43.1%。同時，成功發運首單農特產品「一單制」鐵海聯運冷鏈班列，大陸全國首例濃縮牛奶蛋白出口巴林、埃及，愈來愈多的冷涼蔬菜、硒砂瓜、蘋果、彩椒、長棗等寧夏農特產品直銷中東及東南亞。 　　

本屆博覽會堅持以提升項目履約率和資金到位率為導向，簽約投資類項目194個、意向金額723.4億元。其中，投資寧夏項目186個，意向金額711.7億元、占比98.4%。特別是煤基高端新材料、高端裝備智能製造產業園、九川算力科技園、數字文商旅學研綜合體、乳製品深加工等一批代表性項目即將落地寧夏，確保到2026年底，投資寧夏項目履約率、資金到位率分別達到80%和50%以上，達到歷史最好水準，為寧夏產業轉型升級、經濟結構調整、實現高質量發展注入新動能。

