廈門→南非 首條金磚安智貿開通

一票標記「安智貿（SSTL）」、價值人民幣525.4萬元的IP電話機、視訊會議終端等貨物8月31日順利在廈門海關所屬東渡海關辦結通關手續，搭乘「海洋網聯東京」輪前往南非，象徵中國大陸—南非安全智能貿易試點航線（簡稱「安智貿」）開通，這也是中國大陸與其他金磚國家間開通的首條「安智貿」航線。

安智貿全稱為安全智能貿易航線試點計畫，最早於2006年由中歐海關及海關與企業間合作，為實現對海運貨櫃及貨物的全程監控，建立安全、便利、智能化的國際貿易運輸鏈而實施的試點計畫。計畫核心在於中歐海關間數據互通與監管互認。

2007年11月，該計畫在中國深圳港、英國菲利克斯托港和荷蘭鹿特丹港實施，截至2019年，項目航線擴展至77條。

參與安智貿的企業有4項益處：一是出口國對貨物實施查驗的、進口國原則上不再實施查驗，提高物流全鏈條通關時效，這能節省企業通關成本；二是優先通關；三是安全措施和手段的加強以及安全供應鏈的實施，可減少貨物被盜的可能性；四是降低由恐怖主義事件引發的全球供應鏈中斷的風險。

另據青島海關試點企業測算，「安智貿」貨物從申報到貨物放行不到半個小時，效率明顯提高。不過，參與中歐安智貿項目的企業需要符合一定門檻，有穩定的對歐（安智貿試點口岸）進出口業務和相對固定的歐方貿易夥伴，並且屬於中國海關或歐盟海關的AEO高級認證企業。