陸上市公司 上半年營收、淨利潤增長
據中國上市公司協會（中上協）8月31日披露的數據，2025年上半年，中國大陸境內上市公司實現營業收入35.01兆元（人民幣，下同），同比增0.16%。其中，第二季度營收18.11兆元，同比增0.43%，環比增7.15%。
中新社報導，當天中上協發布中國大陸上市公司2025年半年度經營業績報告。截至8月31日，中國大陸境內股票市場（上海、深圳、北京三家證券交易所，下稱全市場）共5432家上市公司披露了2025年半年度報告。
統計顯示，上半年，全市場上市公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤（下稱淨利潤）3兆元，同比增長2.54%，增速較上年全年提升4.76個百分點。
中上協有關負責人說，數據顯示，中國大陸上市公司產業結構持續優化，內生動能基礎穩步夯實，科技敘事主線愈發鮮明，新質生產力成長，股東回報意識增強，高質量發展取得積極成效。 統計顯示，上半年，19個門類行業中，17個行業實現盈利。製造業經營狀況邊際改善，上半年上市公司營收、淨利潤同比增速為4.73%、7.75%。其中，受益於產業鏈下游景氣周期，尤其是海外客戶業務擴張，光模塊、PCB（印刷電路板）行業訂單量保持高位，相關上市公司淨利潤增長較快。
上市公司海外業務彰顯韌性，上半年境外收入4.9兆元，同比增4.5%。上市公司加快培育創新動能，上半年市場研發投入超8100億元，同比增3.27%，增速較去年同期提升近2個百分點。
統計還顯示，分紅回購規模再創新高，上市公司利潤分配走向常態化、規範化。其中，截至8月31日，818家上市公司公布一季度、半年度現金分紅方案，較去年同期增加141家。上市公司現金分紅總額達6497億元，分紅公司整體股利支付率31.97%，較上年同期有所提升，分紅穩定性、可預期性增強。
