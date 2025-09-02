瑞銀：A股還有慢牛行情

大陸股市近期交投活躍，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，雖然A股成交量放大，但並未見到個人投資者（散戶）大規模入市，新開戶多非新增資金，因此不認為市場情緒過熱。他指，居民理財轉向股市仍在初期階段，估值處於低位，「慢牛」行情有望延續。

據港媒《香港01》報導，孟磊指出，A股公司今年盈利情況較去年好轉，預計全年增長6%，下半年增速將因低基數而加快。伴隨國債等無風險資產殖利率下行，目前A股估值依舊偏低。

他補充，根據中國結算數據模型推算，雖然7月大陸新開戶約200萬，但真正新增投資者僅約100萬，並未出現場外資金大規模流入。居民理財資金從債券轉向股市的幅度有限，股債「蹺蹺板」效應與年初相若，「理財搬家的故事」過程仍在初期階段，支持慢牛格局延續。

孟磊認為，目前槓桿資金與主題投資仍是推動市場主力，而非散戶情緒，行情並未過熱。