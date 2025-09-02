聽新聞
0:00 / 0:00
瑞銀：A股還有慢牛行情
大陸股市近期交投活躍，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，雖然A股成交量放大，但並未見到個人投資者（散戶）大規模入市，新開戶多非新增資金，因此不認為市場情緒過熱。他指，居民理財轉向股市仍在初期階段，估值處於低位，「慢牛」行情有望延續。
據港媒《香港01》報導，孟磊指出，A股公司今年盈利情況較去年好轉，預計全年增長6%，下半年增速將因低基數而加快。伴隨國債等無風險資產殖利率下行，目前A股估值依舊偏低。
他補充，根據中國結算數據模型推算，雖然7月大陸新開戶約200萬，但真正新增投資者僅約100萬，並未出現場外資金大規模流入。居民理財資金從債券轉向股市的幅度有限，股債「蹺蹺板」效應與年初相若，「理財搬家的故事」過程仍在初期階段，支持慢牛格局延續。
孟磊認為，目前槓桿資金與主題投資仍是推動市場主力，而非散戶情緒，行情並未過熱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言