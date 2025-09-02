阿里衝AI晶片報捷 否認採購15萬片寒武紀GPU

外傳阿里巴巴大舉採購寒武紀15萬片GPU，對此，阿里雲人士昨（1）日闢謠，該消息不實。與此同時，有消息指出，阿里巴巴新款AI晶片已進入測試階段，激勵阿里港股昨收漲逾18%，創下自2022年3月16日港股上市以來、近三年半最大單日漲幅。

市場關注阿里晶片供應鏈的訊息，傳言阿里新晶片不再由台積電代工，轉由大陸國內企業生產，不過阿里目前未針對相關訊息進行官方回應。

第一財經報導，消息稱阿里巴巴開發了一款新的AI晶片，以填補輝達在中國大陸市場的空白。這款新晶片目前正在測試中，旨在服務於更廣泛的人工智慧推理任務，且與輝達的架構兼容。該訊息給予市場想像空間。

此前，市場有消息傳出，在國產替代趨勢下，阿里向寒武紀採購晶片。

科創板日報報導，前述阿里雲人士表示，阿里雲確實「一雲多芯」支持大陸國產供應鏈，但闢謠採購寒武紀15萬片GPU的消息不實。

阿里巴巴CEO吳泳銘在8月29日的財報電話會上表示，阿里巴巴每季的AI開發支出可能根據供應鏈不同波動，根據全球AI晶片供應及政策變化，阿里巴巴已有「後備方案」，通過與不同合作夥伴合作，建立多元化的供應鏈儲備，面對不同的行業情況，人民幣3,800億的資本開支還是會按預期情況完成。而阿里雲的後備方案備受外界關注。

中信證券估算，阿里巴巴人民幣3,800億的投資有望拉動數百億元級別國產算力及半導體環節增量，強化晶圓廠作為核心戰略資產地位、加速國產算力晶片迭代、企業級和定製化記憶體晶片等也可能受益。

據公開資料，阿里巴巴目前晶片相關布局包括平頭哥和達摩院旗下XuanTie玄鐵等業務。平頭哥此前推出了含光800，倚天710、鎮岳510等晶片，玄鐵則押注於RISC-V架構。

阿里巴巴發布2026財年第1季財報顯示，過去四季，阿里巴巴已在AI基礎設施及AI產品研發上累計投入超人民幣1,000億元。有觀點認為，阿里正重塑定位，不僅是零售業龍頭，而且也在AI技術領域發力。