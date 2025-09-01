快訊

新訂單增加帶動 陸出口導向型製造業重返擴張

聯合報／ 記者謝守真/即時報導
受新訂單增加帶動，8月標普中國製造業採購經理指數（PMI）升至50.5。（新華社）

受新訂單增加帶動，8月標普中國製造業採購經理指數（PMI）升至50.5，高於前月的49.5，創下五個月最高水準，並重回榮枯線（50）上方，顯示以出口導向為主的製造業已重返擴張區間。

此結果優於大陸官方數據，官方8月PMI為49.4，雖較前月上升0.1個百分點，但仍連續五個月在榮枯線下。

大陸官方PMI主要針對大型國有企業，反映整體經濟趨勢，而標普PMI側重於中小型、民營和出口導向的企業，標普PMI更能反映市場活力與外部需求變化。

RatingDog創辦人姚煜稱，「值得注意的是，製造業正在推動經濟復甦，但這種反彈並不均衡。」他指，大陸內需疲弱、外部訂單或已透支，加上利潤復甦緩慢，改善能否持續，取決出口是否企穩及內需回升。

報告指，8月新出口業務萎縮速度較7月放緩，但整體新出口訂單仍連續第五個月下滑。路透稱，大陸出口商面臨假日出貨高峰，美國消費者選購聖誕樹及節日裝飾品時，可能面臨選擇減少與價格上升，因關稅迫使零售商縮減訂單。整體新訂單增長加快，為3月來最快，帶動積壓訂單增加，未完成業務增速創六個月新高。製造商產能壓力加大，但在人員配置上仍保持謹慎，連續第五個月裁員。

成本方面，8月平均投入成本以2024年11月以來最快增長，但仍低於長期平均。部分企業提高出廠價格應對成本，但平均售價仍穩定，結束連續八個月降價。供應商交貨時間連第六個月延長，原因包括運輸延誤與物流瓶頸。

報告稱，製造業企業對未來一年產出前景依然樂觀，信心達自3月以來最高。企業預期經濟改善，並寄望擴張計劃推動未來12個月新增銷售。然而，經濟學家警示，大陸下半年經濟基本面或承壓，美國關稅影響、提前出貨後回落及房地產低迷，都可能拖累成長動能。

PMI 標普

