行情已見頂？陸AI晶片股寒武紀收跌近3% 失股王寶座

上周跟貴州茅台展開股王爭奪戰、一度登頂A股股王成功的AI晶片第一股寒武紀近期股價面臨多空訊息交戰，一方面阿里雲人士證實，傳言阿里採購寒武紀15萬片GPU的消息不實；另一方面，美國投行高盛稱，寒武紀第2季業績強勁，保持對公司的積極看法，上調12個月目標價14.7%至2104元，為時隔一周左右第二次上調寒武紀目標價。

寒武紀1日盤中一度跌近9％，截至收盤，跌2.9%，收報每股人民幣1,448元。與此同時，貴州茅台收報每股人民幣1,476元，以每股高28元再度奪回股王。

上周寒武紀與貴州茅台爭奪「股王」成為市場的重要關注點。問鼎之戰於8月27日與貴州茅台開始，但是當天「稱王」僅維持了20分鐘；28日早盤雙方繼續競逐，最終在早盤收市前，寒武紀股價超過貴州茅台，直至收盤；但是局勢並未穩定，29日寒武紀盤中多次失去「股王」之位，在相互拉鋸中，最終寒武紀以每股高出人民幣12.49元的價格勝出。

此外，近期寒武紀股價推高另一關鍵在於，市場有消息傳出，在國產替代趨勢下，阿里跟寒武紀採購晶片。科創板日報報導，前述阿里雲人士表示，阿里雲確實一雲多芯支持國產供應鏈，並對採購寒武紀晶片進行闢謠，該訊息也直接導致寒武紀1日股價跳水，跌幅一度擴大至8.96%，股價一度跌破1,400元。

高盛分析師VerenaJeng等在報告中指出，考慮寒武紀第2季業績，以及更高的AI晶片出貨量、更低的運營費用比率、反映中國雲資本支出擴張等，同時將寒武紀2025-2030年的淨收入預測上調，其中今年預測上調34%為最高。

而高盛在8月24日已上調了一次寒武紀的目標價。當時高盛將寒武紀的目標價進一步上調50%至1835元人民幣，主要原因包括中國雲廠商增加資本支出、晶片組平台多元化、寒武紀研發投入增大等。

面對狂飆的股價，寒武紀在28日也公告提示投資者注意交易風險，因其漲幅遠超同行企業及相關指數表現。此外，寒武紀還對近期網絡不實預測做出澄清，表示近期無新品發布計劃，

對於後續走勢，第一財經報導稱，市場有兩種看法：一種投資者認為AI行情遠未結束，仍是市場絕對主線，可繼續深挖基礎硬體、軟體服務等產業鏈補漲機會；也有謹慎投資者認為投資應轉向受益於「反內卷」盈利改善的板塊。