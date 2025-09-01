快訊

推擠拉扯員警？ 陳宥丞還原狀況：何來妨害公務之有

陸九三閱兵行程公布 分閱兵式、分列式共進行70分鐘

台積電洩密案3內鬼續羈押禁見原因曝 智財法院：仍有可能共犯

聽新聞
0:00 / 0:00

中概股回港有望破冰...光學雷達龍頭禾賽科技擬赴港上市

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國光學雷達製造商禾賽科技。（圖／取自禾賽科技官網）
中國光學雷達製造商禾賽科技。（圖／取自禾賽科技官網）

全球激光雷達龍頭禾賽科技日前通過港交所聆訊，擬在港上市。分析指出，中概股回港通道已沉寂超過兩年，禾賽科技通過港交所聆訊釋放出通道重啟的關鍵信號，或意味回港上市的中概股正式「破冰」。

大陸證監會8月26日發布文件稱，禾賽科技擬發行不超過5123.62萬股境外上市普通股，並在香港聯合交易所上市。彭博此前報導，禾賽科技計劃通過此次赴港上市籌集大約3億美元。

禾賽科技成立於2014年，其最早專注於研發激光氣體傳感器，2016年開始探索無人駕駛激光雷達產品。目前，該公司產品廣泛應用於支持高級輔助駕駛系統（ADAS）的乘用車和商用車，以及自動駕駛汽車。2023年2月在美國納斯達克上市，籌資1.9億美元。截至29日收盤，年內累計漲幅達86%，總市值為34.14億美元。

禾賽科技最新財報顯示，今年第2季營收年增54%至人民幣7.06億元，淨利潤達人民幣4,400萬元，實現扭虧為盈，2024年同期虧損人民幣7,200萬元。

券商中國報導，自2018年香港聯合交易所上市制度改革、推動中概股回港以來，已有33家中概股到香港上市。但近兩年進程明顯放緩，上一單中概股回港項目是2023年4月的陸控（陸金所控股），換言之，中概股回港通道已沈寂超過兩年。今年以來，雖然各大國際投行、律師事務所都收到多家客戶關於香港「二次上市」問詢，但未有明確動作，此次禾賽科技回港上市有望釋出重啟訊號。

另一方面，香港證監會與香港交易所在5月6日正式推出「科企專線」，目的便利特專科技公司及生物科技公司申請上市，並允許這些公司可以選擇以「保密」形式提交上市申請。禾賽科技還有望成為第一家通過「科企專線」（即以保密形式遞交香港申請）完成IPO的企業，最快年內在港掛牌上市。

香港 美國 人民幣

延伸閱讀

國泰航空會員限量優惠 台北、高雄經香港轉機滿額折一千

BL劇圈粉驚現大叔型粉絲 范麒智體育生入行落淚自述心路

香港視帝封街還原舞火龍 扛30kg龍頭「看不出54歲」

美網激戰逾3小時 黃澤林止步32強 改寫香港網球史

相關新聞

行情已見頂？陸AI晶片股寒武紀收跌近3% 失股王寶座

上周跟貴州茅台展開股王爭奪戰、一度登頂A股股王成功的AI晶片第一股寒武紀近期股價面臨多空訊息交戰，一方面阿里雲人士證實，...

中概股回港有望破冰...光學雷達龍頭禾賽科技擬赴港上市

全球激光雷達龍頭禾賽科技日前通過港交所聆訊，擬在港上市。分析指出，中概股回港通道已沉寂超過兩年，禾賽科技通過港交所聆訊釋...

阿里巴巴飆漲18%效應 帶動港股帶量大漲作收

中國電商巨頭阿里巴巴今天在香港股市大漲18.49%，終場收港幣137.1元，創下近4個月來新高。在阿里巴巴股價飆升的帶動...

中國8月100個城市中古屋房價續跌 房市還未見底

儘管北京和上海不久前都再度放寬房市限購措施，但中國房地產研究機構的最新數據顯示，中國100個城市8月的中古屋平均房價較7...

iPhone17發布在即！大陸深圳華強北手機殼搶先開售 富士康員工每天都加班

距離Apple新機發佈不足兩周，產業鏈上下遊已進入緊張備戰期。據《時代財經》報導，8月下旬，深圳龍華富士康招募中心門口大巴車以開始接送應聘者陸續排隊入場，準備趕在旺季尾聲入職。這些多為經中介招募的「小時工」，主要被安排在龍華、觀瀾兩大園區，從事平板、手機後殼生產以及Apple手機組裝工作。

美財政部前官員：人民幣對公平貿易而言「極度疲軟」

美國外交關係委員會高級研究員塞瑟（Brad Setser）表示，中國應允許人民幣兌主要貿易伙伴的貨幣走強，並讓人民幣兌美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。