中概股回港有望破冰...光學雷達龍頭禾賽科技擬赴港上市

全球激光雷達龍頭禾賽科技日前通過港交所聆訊，擬在港上市。分析指出，中概股回港通道已沉寂超過兩年，禾賽科技通過港交所聆訊釋放出通道重啟的關鍵信號，或意味回港上市的中概股正式「破冰」。

大陸證監會8月26日發布文件稱，禾賽科技擬發行不超過5123.62萬股境外上市普通股，並在香港聯合交易所上市。彭博此前報導，禾賽科技計劃通過此次赴港上市籌集大約3億美元。

禾賽科技成立於2014年，其最早專注於研發激光氣體傳感器，2016年開始探索無人駕駛激光雷達產品。目前，該公司產品廣泛應用於支持高級輔助駕駛系統（ADAS）的乘用車和商用車，以及自動駕駛汽車。2023年2月在美國納斯達克上市，籌資1.9億美元。截至29日收盤，年內累計漲幅達86%，總市值為34.14億美元。

禾賽科技最新財報顯示，今年第2季營收年增54%至人民幣7.06億元，淨利潤達人民幣4,400萬元，實現扭虧為盈，2024年同期虧損人民幣7,200萬元。

券商中國報導，自2018年香港聯合交易所上市制度改革、推動中概股回港以來，已有33家中概股到香港上市。但近兩年進程明顯放緩，上一單中概股回港項目是2023年4月的陸控（陸金所控股），換言之，中概股回港通道已沈寂超過兩年。今年以來，雖然各大國際投行、律師事務所都收到多家客戶關於香港「二次上市」問詢，但未有明確動作，此次禾賽科技回港上市有望釋出重啟訊號。

另一方面，香港證監會與香港交易所在5月6日正式推出「科企專線」，目的便利特專科技公司及生物科技公司申請上市，並允許這些公司可以選擇以「保密」形式提交上市申請。禾賽科技還有望成為第一家通過「科企專線」（即以保密形式遞交香港申請）完成IPO的企業，最快年內在港掛牌上市。