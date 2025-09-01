聽新聞
阿里巴巴飆漲18%效應 帶動港股帶量大漲作收
中國電商巨頭阿里巴巴今天在香港股市大漲18.49%，終場收港幣137.1元，創下近4個月來新高。在阿里巴巴股價飆升的帶動下，香港交易所的電商、科技及軟體股普遍上揚。
港股今天收盤以25617點大漲538點作收，漲幅2.15%，成交額高達港幣3802億元，其中阿里巴巴就占了549億元。
市場分析師指出，阿里巴巴股價所以大漲，與其剛公布的業績有關；阿里巴巴上週公布最新季度業績，營收增2%，低於預期，但淨利潤大漲76%。
此外，阿里巴巴上一季人工智慧（AI）資本開支達386億元，雲業務營收增加26%，表現強勁。外界預期阿里巴巴在AI應用方面將漸有成效，公司業務持續成長。
昨天市場也傳出阿里巴巴正在自行研發AI晶片，使市場對其前景也有所想像。
