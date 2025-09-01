快訊

東京街頭割喉案40歲韓籍女子不治身亡 上周曾因感情糾紛報警

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

NHK直播說「釣魚台是大陸領土」 陸籍播音員被判賠8位數…傳已離開日本

聽新聞
0:00 / 0:00

中國8月100個城市中古屋房價續跌 房市還未見底

中央社／ 台北1日電
中國100個城市8月的中古屋平均房價較7月繼續走跌，民眾繼續看衰房市。（中新社）
中國100個城市8月的中古屋平均房價較7月繼續走跌，民眾繼續看衰房市。（中新社）

儘管北京上海不久前都再度放寬房市限購措施，但中國房地產研究機構的最新數據顯示，中國100個城市8月的中古屋平均房價較7月繼續走跌，民眾繼續看衰房市。

陸媒證券時報報導，中國房地產研究機構中指研究院昨天發布數據，顯示8月份新建住宅和中古屋房價走勢背離。

8月100城新建住宅均價為每平方公尺人民幣1萬6910元（約合每坪新台幣24萬373元），在部分城市改善項目入市帶動下，月漲0.20%，年漲2.73%。其中，一線城市新建住宅價格月漲0.48%，較上月擴大0.12個百分點，年漲6.88%。

8月100城中古屋平均房價是每平方公尺人民幣1萬3481元（約每坪新台幣19萬1630元），月跌0.76%，年跌7.34%。其中，一線城市中古屋住宅價格月跌0.55%，較7月縮小0.06個百分點，年跌4.17%。

一般認為，中古屋市場比起新建案的銷售，更能反映市場的真實需求。

此外，據中指研究院統計，前100大房企1至8月銷售總額為2兆3270.5億元，年減13.3%，降幅與1至7月持平。

近期，多地發布房市新政。其中，北京、上海優化限購政策，符合條件的購房者在北京五環外及上海外環外（上海）購房不限間數；蘇州取消限售，廣西優化限價、推出低月供金融產品等。

中指研究院認為，9月通常為地產政策密集公布時期，在房市「止跌回穩」目標下，新一輪支持政策有望加快推出。

美國投行高盛（Goldman Sachs）6月下旬發布的報告指出，中國房價在過去4年已下跌20%，目前還沒有到谷底，預計在2027年觸底前可能還會再下跌10%。對於許多中國城市來說，10%的房價相當於頭期款，這可能會讓非剛需者購房再縮手。

上海 北京 一線城市

延伸閱讀

金正恩今晚乘豪華專列赴北京 丹東至北京列車停運

北京93閱兵 金正恩、普亭傳坐習近平左右

上合峰會／習設宴迎貴賓 盼開啟「充滿希望新旅程」

上海今年8月有27個「高溫日」 創夏季紀錄

相關新聞

上海斥6億元購運動手環給中小學生 家長質疑侵私隱

上海計劃斥資人民幣1.4億元（約合新台幣6.02億元）採購運動手環發給中小學生，聲稱是用於體育課資料採集與學生運動安全監...

中國8月100個城市中古屋房價續跌 房市還未見底

儘管北京和上海不久前都再度放寬房市限購措施，但中國房地產研究機構的最新數據顯示，中國100個城市8月的中古屋平均房價較7...

iPhone17發布在即！大陸深圳華強北手機殼搶先開售 富士康員工每天都加班

距離Apple新機發佈不足兩周，產業鏈上下遊已進入緊張備戰期。據《時代財經》報導，8月下旬，深圳龍華富士康招募中心門口大巴車以開始接送應聘者陸續排隊入場，準備趕在旺季尾聲入職。這些多為經中介招募的「小時工」，主要被安排在龍華、觀瀾兩大園區，從事平板、手機後殼生產以及Apple手機組裝工作。

美財政部前官員：人民幣對公平貿易而言「極度疲軟」

美國外交關係委員會高級研究員塞瑟（Brad Setser）表示，中國應允許人民幣兌主要貿易伙伴的貨幣走強，並讓人民幣兌美...

全球首例 中國海上稠油熱採產量破500萬噸

中國海油30日發布消息，中國海上稠油熱採技術體系和核心裝備規模化應用取得關鍵性進展，海上稠油熱採累計產量超500萬噸，標...

強制社保上路 衝擊中小企 有工廠選擇關停、人力外包

中國9月1日起全面強制企業為員工繳納社會保險，用於養老、醫療、失業保險及產假等福利，並首次涵蓋平台從業者、長期實習生等，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。