iPhone17發布在即！大陸深圳華強北手機殼搶先開售 富士康員工每天都加班

距離Apple新機發佈不足兩周，產業鏈上下遊已進入緊張備戰期。據《時代財經》報導，8月下旬，深圳龍華富士康招募中心門口大巴車以開始接送應聘者陸續排隊入場，準備趕在旺季尾聲入職。這些多為經中介招募的「小時工」，主要被安排在龍華、觀瀾兩大園區，從事平板、手機後殼生產以及Apple手機組裝工作。

「（我們）剛從觀瀾（富士康）過來，這邊工價高一點。」一名年輕女孩說。據中介介紹，龍華園區工價普遍略高，一個月能賺6000多元（人民幣，下同。約新台幣24000元）。不過，他們強調，「富士康招工的高峰期很短，因為上人很快」，目前已進入限額招聘階段。

另一邊鄭州富士康廠區也正處於加班趕工的緊張狀態，一名8月初入職的員工直言，「每天都在加班」，不少員工更在社交平台分享加班日常。

據「鄭州富工聯招聘」公告，8月29日是鄭州富士康A事業群招聘高峰的最後一天，8月30日起工價將大幅下降。今年八大街iP事業群高價小時工時薪為26.5元/小時（約新台幣106元/小時），與去年的27元/小時（約新台幣108元/小時）相比略低，返費工模式最高3個月可到手2.2萬元（約新台幣8.8萬元），也低於去年的2.25萬元（約新台幣9萬元）。

富士康的緊張用工與Apple新品周期密切相關。Apple已官宣於北京時間9月10日淩晨舉辦秋季發佈會，預計將帶來iPhone 17系列等多款新品，並於9月12日開啟預售。據一名鄭州廠區員工透露，「現在很忙，我們在做（蘋果）新品，下個月就要發布了」，據悉今年招工旺季，僅鄭州港區就來了大概20萬人。

除了富士康外，在深圳華強北，iPhone 17手機雖未正式亮相，但配件市場已提前開售。《時代財經》走訪發現，iPhone 17系列手機殼已經上架販售，外形與網傳爆料圖片一致。8月30日，「iPhone 17 Pro 醜」更登上微博熱搜，其橫向大矩陣三攝設計被網民戲稱似「充電寶」。

據業界消息，iPhone 17系列將推出四款，包括全新「iPhone 17 Air」，主打更薄更輕的設計，被稱為是iPhone史上最大革新之一。除了外觀，蘋果亦加快AI創新步伐，市場正關注其能否在人工智能浪潮中追趕對手。

在全球智能手機市場放緩、中美關稅政策不確定性加大的背景下，iPhone 17能否延續以往的銷售熱潮仍待觀察。不過，從華強北提早上架的手機殼，到鄭州富士康日夜趕工的員工，iPhone新品周期再次帶動整條產業鏈高速運轉。

文章授權轉載自《香港01》