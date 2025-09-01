美財政部前官員：人民幣對公平貿易而言「極度疲軟」

美國外交關係委員會高級研究員塞瑟（Brad Setser）表示，中國應允許人民幣兌主要貿易伙伴的貨幣走強，並讓人民幣兌美元匯率突破7，以促進公平貿易。

據彭博社報導，曾任美國財政部官員的塞瑟說，儘管中國人民銀行近期推動人民幣升值，但人民幣匯率仍然「極度疲軟」（incredibly weak）。他在接受採訪時稱，人民幣貿易加權匯率可能需要升值約15%，以彌補過去幾年的貶值。

中國大陸的匯率管理長期以來都是中美貿易關係中的爭議點。美國曾指責北京人為壓低人民幣匯率以推動出口。儘管中國在一定程度上依賴第三國來規避關稅壁壘，但墨西哥擬提高對中國商品的關稅，顯示這種規避措施正面臨挑戰。

塞瑟說：「中國正觸及在不引發政治反彈的前提下，能從全球尤其是歐洲市場汲取需求的極限……中國須要允許人民幣適度走強，並重新校準相關政策。」

上周，人民幣升至九個月高點，因為中國人民銀行上調了人民幣參考匯率。然而，人民幣兌一籃子貿易伙伴貨幣的匯率仍低於200日均線。

這表明中國7月出口的意外飆升，部分得益於人民幣走弱。在8月，中國大陸製造業活動依然陷於收縮，房地產銷售也持續低迷。