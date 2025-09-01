快訊

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

今天才上任…遭爆「丟表單給立委選拜會時間」 經長龔明鑫道歉了

解禁日本福島5縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

聽新聞
0:00 / 0:00

美財政部前官員：人民幣對公平貿易而言「極度疲軟」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美財政部前官員稱人民幣對公平貿易而言仍「極度疲軟」。（法新社）
美財政部前官員稱人民幣對公平貿易而言仍「極度疲軟」。（法新社）

美國外交關係委員會高級研究員塞瑟（Brad Setser）表示，中國應允許人民幣兌主要貿易伙伴的貨幣走強，並讓人民幣兌美元匯率突破7，以促進公平貿易。

據彭博社報導，曾任美國財政部官員的塞瑟說，儘管中國人民銀行近期推動人民幣升值，但人民幣匯率仍然「極度疲軟」（incredibly weak）。他在接受採訪時稱，人民幣貿易加權匯率可能需要升值約15%，以彌補過去幾年的貶值。

中國大陸的匯率管理長期以來都是中美貿易關係中的爭議點。美國曾指責北京人為壓低人民幣匯率以推動出口。儘管中國在一定程度上依賴第三國來規避關稅壁壘，但墨西哥擬提高對中國商品的關稅，顯示這種規避措施正面臨挑戰。

塞瑟說：「中國正觸及在不引發政治反彈的前提下，能從全球尤其是歐洲市場汲取需求的極限……中國須要允許人民幣適度走強，並重新校準相關政策。」

上周，人民幣升至九個月高點，因為中國人民銀行上調了人民幣參考匯率。然而，人民幣兌一籃子貿易伙伴貨幣的匯率仍低於200日均線。

這表明中國7月出口的意外飆升，部分得益於人民幣走弱。在8月，中國大陸製造業活動依然陷於收縮，房地產銷售也持續低迷。

延伸閱讀

氫能設備有望納入

統籌款爭議 柯志恩批「萊爾校長的學生是liar」高雄應獲更多財源

統籌分配款金額落差爭議 財部最新聲明曝光「原因在於立法決議」

政院：新版財劃法公式矛盾 逾300億元無法分配須修法解決

相關新聞

iPhone17發布在即！大陸深圳華強北手機殼搶先開售 富士康員工每天都加班

距離Apple新機發佈不足兩周，產業鏈上下遊已進入緊張備戰期。據《時代財經》報導，8月下旬，深圳龍華富士康招募中心門口大巴車以開始接送應聘者陸續排隊入場，準備趕在旺季尾聲入職。這些多為經中介招募的「小時工」，主要被安排在龍華、觀瀾兩大園區，從事平板、手機後殼生產以及Apple手機組裝工作。

美財政部前官員：人民幣對公平貿易而言「極度疲軟」

美國外交關係委員會高級研究員塞瑟（Brad Setser）表示，中國應允許人民幣兌主要貿易伙伴的貨幣走強，並讓人民幣兌美...

全球首例 中國海上稠油熱採產量破500萬噸

中國海油30日發布消息，中國海上稠油熱採技術體系和核心裝備規模化應用取得關鍵性進展，海上稠油熱採累計產量超500萬噸，標...

強制社保上路 衝擊中小企 有工廠選擇關停、人力外包

中國9月1日起全面強制企業為員工繳納社會保險，用於養老、醫療、失業保險及產假等福利，並首次涵蓋平台從業者、長期實習生等，...

中國穩住與宏都拉斯邦交 承諾採購3000噸白蝦

有消息稱，宏都拉斯宣布與中國達成新協議，將向中國出口3000噸白蝦。此舉進一步鞏固了兩國日益擴大的貿易關係。消息人士透露...

中國電力優質工程 四川「德陽造」獲多項工程獎

近日，2025年度中國電力優質工程評審結果出爐，由東方電氣集團所屬東方電機、東方汽輪機、東方鍋爐、東方風電等企業擔任調試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。