比亞迪股價重挫近4% 第2季利潤驟減30%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
受第二季獲利不如預期影響，周一比亞迪股價重挫。（路透）
中國大陸電動車巨頭比亞迪股價1日大跌，11點30分早盤收盤重挫3.95%。此前比亞迪報告稱季度利潤出現三年多來首次下滑，主要是受到困擾中國汽車行業的激烈價格戰衝擊。

據路透報導，這家全球最大電動車生產商報告稱，第二淨利潤同比大跌30%，降至人民幣64億元，這與第一季利潤實現翻一番形成鮮明對比。

比亞迪周一在港股和深股早盤均一度跌約5%。其中，港股開盤一度下挫8%，創自5月26日以來最大單日跌幅。

