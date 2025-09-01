港媒：中銀香港擬申辦穩定幣 可能涉人民幣國際化

快訊

中央社／ 香港1日電

據報導，香港發鈔銀行之一的中銀香港有意申請經營穩定幣，此舉與人民幣國際化息息相關。

根據信報今天的報導，中銀香港正積極爭取成為香港首批獲得穩定幣牌照的發行人。

香港當局決定讓穩定幣合法化，且已訂定相關監管條例，但至今仍未發出經營牌照；金融管理局早前表示，有意申請牌照的機構可於8月底前聯繫當局，表達意向。

報導引述市場消息表示，由渣打香港牽頭成立的合營公司等已表態申請相關牌照，中銀香港也早已設立了專責小組推進相關事宜。

報導引述分析指出，在數位貨幣領域的布局中，穩定幣扮演重要角色，長遠而言，對於與離岸人民幣掛鉤的穩定幣，外界對其潛在發展空間也有所期待，這與人民幣國際化息息相關，因此，中銀香港不希望在穩定幣發展進程上缺席。

穩定幣被視為類似加密貨幣，但兩者最大不同，是穩定幣錨定某國貨幣或抵押品（如債券）；穩定幣具有支付功能，但省卻實際貨幣支持的手續及時間等，令交易更方便快速。

香港一些媒體及分析家一直猜測，港府在發展穩定幣上獲得北京方面支持，期望藉此發展離岸人民幣市場，讓人民幣國際化，同時發展出有別於美元的支付系統。

