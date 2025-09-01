大陸電動自行車車新標準上路 時速逾25公里直接斷電

大陸電動自行車新國標9月1日起實施，最高設計車速不得超過每小時25公里，一旦超過直接斷電。新規定設有銷售過渡期，不符合新標準的車輛允許銷售至11月30日。

據中國政府網，大陸《電動自行車安全技術規範》自9月1日正式實施。1日起，不得生產、出廠不符合新國標要求、未依據新國標取得CCC認證的電動單車。新修訂的電動單車強制性國家標準《電動自行車安全技術規範》對電動單車的車速限值、塑料材料使用比例等都有新規。

為防範「私自解速」現象的發生，新標準明確時速一旦超過25公里，電動機將自動停止動力輸出。

另，因塑料具有可燃性，在發生火災時會加速火勢蔓延並釋放大量有毒氣體，新國標要求電動單車使用的塑料的總質量不應超過整車質量的5.5%。

新國標也完善了電動單車的電池組、控制器、限速器的防篡改要求，並增加北斗定位、通信與動態安全監測功能。

據央視新聞報導，新國標落地設置三個月的銷售過渡期，允許銷售至今年11月30日。2025年12月1日後，舊國標車輛不得進入流通環節

不過，新的標準主要針對的是企業的生產、銷售、經營行為，普通消費者已購買不符合新標準的電動單車，不會被強制淘汰，但需在2026年6月30日前完成備案登記。

業內人士表示，短期內，價格上漲可能抑制消費需求。福州市場數據顯示，舊國標車型銷量佔比仍達70%，消費者普遍認為「舊車性價比更高」。