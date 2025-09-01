房市依舊低迷 大陸百強房企8月銷售持續下滑
中國大陸百強房地產企業今年8月的實現銷售操盤金額年比降低17.6%，房價下跌以及兩大一線城市加碼樓市刺激政策並未能提振需求。
克而瑞地產研究8月31日在官方微信公眾號公布的數據顯示，今年8月，百強房企實現銷售操盤金額人民幣2,070.4億元，月比降低1.9%，年比降低17.6%，年比降幅相對於7月收窄了6.7個百分點，單月業績規模繼續保持在歷史較低水平。這也是百強房企實現銷售操盤金額連續第六個月下降。
克而瑞地產研究稱，累計業績來看，今年以來百強房企實現銷售操盤金額2兆708.8億元，年比降低13.1%，降幅擴大0.6個百分點。
據彭博社報導，中國房地產市場的低迷已持續逾四年，自今年第二季以來，房屋銷售進一步下滑。房價跌勢加劇也表明，官方一年前推出的刺激措施效應正在減弱，加深了市場對通貨緊縮的擔憂，也導致要求進一步推出支持樓市政策的呼聲日益高漲。北京和上海8月均放寬了購房限制，但分析師稱這些措施僅屬「邊際利好」。
官媒《證券日報》引述上海易居房地產研究院副院長嚴躍進說，「穩住樓市」工作依然重要、迫切。當前是房企去庫存的新一輪重要窗口期，也是住房銷售提振的關鍵期，須利用「金九銀十」傳統旺季做好房源和需求的對接。
嚴躍進稱，從各地政策動向看，預計9月「城中村」改造相關的地方政策文件會加快推出。軌道交通沿線、高校集中區域、產業集中區域、規模較大的城中村等重點片區項目，將是後續各地持續改造的重點。
