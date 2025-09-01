快訊

首度曝光！台積電2奈米洩密案 3內鬼工程師移審智財法院

北一女校長開學日宣布 「參加明年學測」與學生並肩作戰

簡立峰專欄／OpenAI進軍瀏覽器 能撼動Google版圖？

房市依舊低迷 大陸百強房企8月銷售持續下滑

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸房市依舊低迷，百強房地產企業8月銷售額仍較去年同期衰退17.6%。（中新社）
中國大陸房市依舊低迷，百強房地產企業8月銷售額仍較去年同期衰退17.6%。（中新社）

中國大陸百強房地產企業今年8月的實現銷售操盤金額年比降低17.6%，房價下跌以及兩大一線城市加碼樓市刺激政策並未能提振需求。

克而瑞地產研究8月31日在官方微信公眾號公布的數據顯示，今年8月，百強房企實現銷售操盤金額人民幣2,070.4億元，月比降低1.9%，年比降低17.6%，年比降幅相對於7月收窄了6.7個百分點，單月業績規模繼續保持在歷史較低水平。這也是百強房企實現銷售操盤金額連續第六個月下降。

克而瑞地產研究稱，累計業績來看，今年以來百強房企實現銷售操盤金額2兆708.8億元，年比降低13.1%，降幅擴大0.6個百分點。

據彭博社報導，中國房地產市場的低迷已持續逾四年，自今年第二季以來，房屋銷售進一步下滑。房價跌勢加劇也表明，官方一年前推出的刺激措施效應正在減弱，加深了市場對通貨緊縮的擔憂，也導致要求進一步推出支持樓市政策的呼聲日益高漲。北京和上海8月均放寬了購房限制，但分析師稱這些措施僅屬「邊際利好」。

官媒《證券日報》引述上海易居房地產研究院副院長嚴躍進說，「穩住樓市」工作依然重要、迫切。當前是房企去庫存的新一輪重要窗口期，也是住房銷售提振的關鍵期，須利用「金九銀十」傳統旺季做好房源和需求的對接。

嚴躍進稱，從各地政策動向看，預計9月「城中村」改造相關的地方政策文件會加快推出。軌道交通沿線、高校集中區域、產業集中區域、規模較大的城中村等重點片區項目，將是後續各地持續改造的重點。

業績 規模 房地產

延伸閱讀

科技ETF大咬AI紅利 將是美股上漲領頭羊

投資教學退散？ 富爸爸作者清崎：我很厭惡邊教投資、邊賣產品的人士

鍾小平爆料「小英男孩」擁北市3房產市價破億 鄭亦麟弟疑為白手套

中國9月將實施租房新規 引發「房東稅」焦慮

相關新聞

陸強制規定 今日起所有AI生成內容均需添加標識

隨著人工智慧（AI）日益發達，AI生成的內容已日益真偽難辨。為此，大陸國家互聯網信息辦公室（簡稱「國家網信辦」）等四部門...

房市依舊低迷 大陸百強房企8月銷售持續下滑

中國大陸百強房地產企業今年8月的實現銷售操盤金額年比降低17.6%，房價下跌以及兩大一線城市加碼樓市刺激政策並未能提振需...

雄安建設再提速？ 中化及華能進駐新總部

河北雄安新區建設再提速，已進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重的階段。在啟動區國貿中心片區，項目建設現場一派繁忙，...

大陸上市公司上半年淨利增

中國上市公司協會昨（31）日發布「中國上市公司2025年半年度經營業績報告」，上半年大陸全市場（上交所、深交所與北交所）...

從投行看大陸／先進製造業企業增值稅新政解析

2023年9月，大陸財政部、稅務總局發佈43號公告《關於先進製造業企業增值稅加計抵減政策的公告》，明確2023-2027...

陸強制社保上路衝擊中小企 恐造成年輕勞動力失業

大陸自9月1日起將全面強制企業為員工繳納社會保險，用於養老、醫療、失業保險及產假等福利，並首次涵蓋平台從業者、長期實習生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。