雄安建設再提速？ 中化及華能進駐新總部

河北雄安新區建設再提速，已進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重的階段。在啟動區國貿中心片區，項目建設現場一派繁忙，施工塔吊林立，鏟土機穿梭，大批工人緊張作業。雄安集團雄商置業公司董事長付星表示，中國中化和中國華能兩個首批疏解到雄安的央企總部已經建成，並開啟員工入駐。雄安中關村科技園亦吸引209間企業的1,800名員工進駐，將逐步形成以人工智能與機械人為核心的產業集群。

據香港星島日報報導，雄縣、容城、安新本是河北保定的三個小縣，2017年由大陸國家主席習近平拍板，組建雄安新區，主要任務是成為「北京非首都功能疏解集中承載地」，被稱為「千年大計」。

今年以來，雄安新區加速啟動區基建，上半年投資較去年增長13.5%。大陸官方前日方邀請境內外記者走訪雄安新區，站在東西軸線指揮調度中心的觀景平台，啟動區國貿中心片區緊張施工的場景盡收眼底。

報導稱，超過6,100名工人同時投入建設，日夜推進這項全長近25公里、東起白溝引河西至萍河的雄安新區城市主幹軸線。這條超級軸線不僅是一條交通要道，更是集合高鐵、京雄快線、地鐵、市政道路和綜合管廊的複合工程。未來，從雄安到北京大興機場僅需30分鐘，將實現京津冀「一小時通勤圈」。

現場負責人付星稱，雄安城際站與國貿中心片區將規劃總部經濟、會展中心、商務區與公共服務設施，並將真正打造一座「地下城」。地下空間總規模達140萬平米，與地上建築近乎1:1。整個片區今年底要實現整體外立面完成，明年8月30日全部建成。

「北京研發，雄安轉化」，近兩年來，雄安中關村科技園逐步形成以人工智能與機械人為核心的產業集群，力求建立自主可控的算力與網路基礎。園區公共服務部部長胡聰表示，園區已吸引209間企業的1,800多名員工進駐。入駐企業多為中小型民營科技公司，涵蓋AI大模型、元宇宙、智慧醫療及低空經濟等領域。

目前，疏解到雄安的項目都在加速推進。除了中化和華能，首批疏解到雄安的中國星網也已入駐辦公，第四個央企總部項目中國礦產總部主體結構封頂。四間高校雄安校區和北大人民醫院雄安院區加快建設，北京協和醫院雄安院區即將開工。第二批疏解央企中，中國大唐、中國華電、中國誠通、中國農業發展集團雄安總部今年將開工建設。