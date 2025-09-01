快訊

首度曝光！台積電2奈米洩密案 3內鬼工程師移審智財法院

北一女校長開學日宣布 「參加明年學測」與學生並肩作戰

簡立峰專欄／OpenAI進軍瀏覽器 能撼動Google版圖？

雄安建設再提速？ 中化及華能進駐新總部

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
河北雄安新區各項大型工程正在緊鑼密鼓進行中。（中新社）
河北雄安新區各項大型工程正在緊鑼密鼓進行中。（中新社）

河北雄安新區建設再提速，已進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重的階段。在啟動區國貿中心片區，項目建設現場一派繁忙，施工塔吊林立，鏟土機穿梭，大批工人緊張作業。雄安集團雄商置業公司董事長付星表示，中國中化和中國華能兩個首批疏解到雄安的央企總部已經建成，並開啟員工入駐。雄安中關村科技園亦吸引209間企業的1,800名員工進駐，將逐步形成以人工智能與機械人為核心的產業集群。

據香港星島日報報導，雄縣、容城、安新本是河北保定的三個小縣，2017年由大陸國家主席習近平拍板，組建雄安新區，主要任務是成為「北京非首都功能疏解集中承載地」，被稱為「千年大計」。

今年以來，雄安新區加速啟動區基建，上半年投資較去年增長13.5%。大陸官方前日方邀請境內外記者走訪雄安新區，站在東西軸線指揮調度中心的觀景平台，啟動區國貿中心片區緊張施工的場景盡收眼底。

報導稱，超過6,100名工人同時投入建設，日夜推進這項全長近25公里、東起白溝引河西至萍河的雄安新區城市主幹軸線。這條超級軸線不僅是一條交通要道，更是集合高鐵、京雄快線、地鐵、市政道路和綜合管廊的複合工程。未來，從雄安到北京大興機場僅需30分鐘，將實現京津冀「一小時通勤圈」。

現場負責人付星稱，雄安城際站與國貿中心片區將規劃總部經濟、會展中心、商務區與公共服務設施，並將真正打造一座「地下城」。地下空間總規模達140萬平米，與地上建築近乎1:1。整個片區今年底要實現整體外立面完成，明年8月30日全部建成。

「北京研發，雄安轉化」，近兩年來，雄安中關村科技園逐步形成以人工智能與機械人為核心的產業集群，力求建立自主可控的算力與網路基礎。園區公共服務部部長胡聰表示，園區已吸引209間企業的1,800多名員工進駐。入駐企業多為中小型民營科技公司，涵蓋AI大模型、元宇宙、智慧醫療及低空經濟等領域。

目前，疏解到雄安的項目都在加速推進。除了中化和華能，首批疏解到雄安的中國星網也已入駐辦公，第四個央企總部項目中國礦產總部主體結構封頂。四間高校雄安校區和北大人民醫院雄安院區加快建設，北京協和醫院雄安院區即將開工。第二批疏解央企中，中國大唐、中國華電、中國誠通、中國農業發展集團雄安總部今年將開工建設。

延伸閱讀

京台創新創業大賽 兩岸青年追夢

不只同台亮相！出席陸九三閱兵 傳金正恩、普亭成「左右護法」坐習近平身旁

陸網瘋傳「大S流產胎兒是具俊曄的」 律師：等著收傳票

習近平、普亭、金正恩 北京閱兵將聚首

相關新聞

陸強制規定 今日起所有AI生成內容均需添加標識

隨著人工智慧（AI）日益發達，AI生成的內容已日益真偽難辨。為此，大陸國家互聯網信息辦公室（簡稱「國家網信辦」）等四部門...

房市依舊低迷 大陸百強房企8月銷售持續下滑

中國大陸百強房地產企業今年8月的實現銷售操盤金額年比降低17.6%，房價下跌以及兩大一線城市加碼樓市刺激政策並未能提振需...

雄安建設再提速？ 中化及華能進駐新總部

河北雄安新區建設再提速，已進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重的階段。在啟動區國貿中心片區，項目建設現場一派繁忙，...

大陸上市公司上半年淨利增

中國上市公司協會昨（31）日發布「中國上市公司2025年半年度經營業績報告」，上半年大陸全市場（上交所、深交所與北交所）...

從投行看大陸／先進製造業企業增值稅新政解析

2023年9月，大陸財政部、稅務總局發佈43號公告《關於先進製造業企業增值稅加計抵減政策的公告》，明確2023-2027...

陸強制社保上路衝擊中小企 恐造成年輕勞動力失業

大陸自9月1日起將全面強制企業為員工繳納社會保險，用於養老、醫療、失業保險及產假等福利，並首次涵蓋平台從業者、長期實習生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。