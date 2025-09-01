快訊

首度曝光！台積電2奈米洩密案 3內鬼工程師移審智財法院

北一女校長開學日宣布 「參加明年學測」與學生並肩作戰

簡立峰專欄／OpenAI進軍瀏覽器 能撼動Google版圖？

聽新聞
0:00 / 0:00

陸強制規定 今日起所有AI生成內容均需添加標識

聯合報／ 大陸中心／即時報導
AI生成內容日益真偽難辨，大陸強制規定，今天起，所有AI生成的內容均需包括顯式標識和隱式標識。（路透）
AI生成內容日益真偽難辨，大陸強制規定，今天起，所有AI生成的內容均需包括顯式標識和隱式標識。（路透）

隨著人工智慧（AI）日益發達，AI生成的內容已日益真偽難辨。為此，大陸國家互聯網信息辦公室（簡稱「國家網信辦」）等四部門連袂發布的《人工智能生成合成內容標識辦法》今日起正式施行，該法強制規定，所有AI生成的文字、圖片、影音等內容均需包括顯式標識和隱式標識。

據央視新聞報導，截至目前，中國大陸已有490餘款大模型在國家網信辦完成備案，240餘款大模型在省級網信辦完成登記，中國生成式AI產品的用戶規模已達2.3億人。

9月1日正式實施的「標識辦法」明確規定，AI生成合成內容是指利用AI技術生成、合成的文本、圖片、音頻、視頻、虛擬場景等信息。AI生成合成內容標識必須包括「顯式標識」和「隱式標識」。

「顯式標識」是指在生成合成內容或者交互場景界面中添加的，以文字、聲音、圖形等方式呈現，並可以被用戶明顯感知到的標識。

「隱式標識」是指採取技術措施在生成合成內容文件數據中添加的，不易被用戶明顯感知到的標識。

「標識辦法」並要求，平台在服務提供者的內容上架或上線時要進行審核，核驗生成合成內容標識，對未標識或疑似生成內容要添加風險提示，從而在傳播端阻斷虛假信息擴散。

延伸閱讀

超逼真對話時代來臨…OpenAI代理出擊 鴻海、廣達等喜迎商機

原來沒吃夠蛋白質 健身教練改變三餐吃法驚覺整個人都變了

合成濺血圖恐嚇司法官 迷因台式民主版主憤慨：那是彭振聲妻子的血

光鼎攜源點簽署MOU

相關新聞

陸強制規定 今日起所有AI生成內容均需添加標識

隨著人工智慧（AI）日益發達，AI生成的內容已日益真偽難辨。為此，大陸國家互聯網信息辦公室（簡稱「國家網信辦」）等四部門...

房市依舊低迷 大陸百強房企8月銷售持續下滑

中國大陸百強房地產企業今年8月的實現銷售操盤金額年比降低17.6%，房價下跌以及兩大一線城市加碼樓市刺激政策並未能提振需...

雄安建設再提速？ 中化及華能進駐新總部

河北雄安新區建設再提速，已進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重的階段。在啟動區國貿中心片區，項目建設現場一派繁忙，...

大陸上市公司上半年淨利增

中國上市公司協會昨（31）日發布「中國上市公司2025年半年度經營業績報告」，上半年大陸全市場（上交所、深交所與北交所）...

從投行看大陸／先進製造業企業增值稅新政解析

2023年9月，大陸財政部、稅務總局發佈43號公告《關於先進製造業企業增值稅加計抵減政策的公告》，明確2023-2027...

陸強制社保上路衝擊中小企 恐造成年輕勞動力失業

大陸自9月1日起將全面強制企業為員工繳納社會保險，用於養老、醫療、失業保險及產假等福利，並首次涵蓋平台從業者、長期實習生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。