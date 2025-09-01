陸強制規定 今日起所有AI生成內容均需添加標識

隨著人工智慧（AI）日益發達，AI生成的內容已日益真偽難辨。為此，大陸國家互聯網信息辦公室（簡稱「國家網信辦」）等四部門連袂發布的《人工智能生成合成內容標識辦法》今日起正式施行，該法強制規定，所有AI生成的文字、圖片、影音等內容均需包括顯式標識和隱式標識。

據央視新聞報導，截至目前，中國大陸已有490餘款大模型在國家網信辦完成備案，240餘款大模型在省級網信辦完成登記，中國生成式AI產品的用戶規模已達2.3億人。

9月1日正式實施的「標識辦法」明確規定，AI生成合成內容是指利用AI技術生成、合成的文本、圖片、音頻、視頻、虛擬場景等信息。AI生成合成內容標識必須包括「顯式標識」和「隱式標識」。

「顯式標識」是指在生成合成內容或者交互場景界面中添加的，以文字、聲音、圖形等方式呈現，並可以被用戶明顯感知到的標識。

「隱式標識」是指採取技術措施在生成合成內容文件數據中添加的，不易被用戶明顯感知到的標識。

「標識辦法」並要求，平台在服務提供者的內容上架或上線時要進行審核，核驗生成合成內容標識，對未標識或疑似生成內容要添加風險提示，從而在傳播端阻斷虛假信息擴散。