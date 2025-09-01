四川「德陽造」 獲多項工程獎

近日，2025年度大陸電力優質工程評審結果出爐，由東方電氣集團所屬東方電機、東方汽輪機、東方鍋爐、東方風電等企業擔任調試單位、供貨主機設備的16項工程獲評電力優質工程，1項工程獲評中小型電力優質工程。

其中，東方電機擔任調試單位的廣東梅州抽水蓄能電站，東方風電擔任調試單位的長樂外海海上風電場A區專案獲評電力優質工程；東方風電擔任調試單位的涼山州鹽源縣犛牛山風電場專案獲評中小型電力優質工程。

此外，東方電機、東方汽輪機、東方鍋爐優質設備助力黃陵礦業集團店頭電廠2×660兆瓦工程、辛巴威旺吉電廠三期擴建工程、神華國能重慶電廠2×660兆瓦環保遷建工程、華電青島天然氣熱電聯產工程、國能湖南岳陽電廠2x1000兆瓦新建工程、華電龍口四期1x66萬千瓦熱電聯產項目、廣州珠江 LNG電廠二期骨千支撐調峰電源專案等獲評電力優質工程。

值得一提的是，上述企業均來自素有「清潔能源裝備製造基地」之稱的四川省德陽市，充分展現了「德陽造」在高端裝備製造領域的實力。