京台創新創業大賽 兩岸青年追夢

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「其實就像武俠中氣功能隔山打牛一樣。」近日在京舉辦的第十屆京台青年創新創業大賽決賽上，台灣青年張浡昶生動地介紹自己所在團隊的項目。他們帶來的「三維輻射散熱封裝材料」可以幫助電子元件以非接觸的方式進行散熱，這一頗具市場潛力的專案獲得了本次比賽的二等獎。

本屆京台青年創新創業大賽以「青聽兩岸 創響京台」為主題。自7月啟動以來，經過前期評審，28個專案成功晉級決賽路演。大賽聚焦科技創新、現代服務、數位經濟、綠色經濟、文化創意五大領域，獲獎項目最高可獲得2萬元人民幣獎勵扶持。

在張浡昶眼中，北京科技人才聚集、創業環境充滿活力，特別是有不少領先的新能源汽車企業，都對散熱材料有直接需求。為了能夠盡快在北京佔有一席之地，他們選擇在昌平區落地，與其他創新企業合作為跨國公司提供散熱解決方案。

台灣青年吳孟諴的參賽專案聚焦農業節能領域。他表示，大陸對年輕人的想法非常重視，有多樣化的平台和不同的資源，通過參賽交流可以獲得許多有益的經驗和支持，也有助於推動專案落地。他說，「期待盡快進入北京的大市場！」

眾多創新專案中，台灣青年周宏達的「次世代超微型電磁驅動元件：以半導體製程打造電磁鐵晶片」專案以其高科技含量和實力雄厚的團隊引人注目。周宏達表示，大陸在大規模製造業方面的成熟體系是最吸引他和團隊的地方，與大陸企業和供應商合作是讓他們的晶片專案繼續發展的必然選擇。希望通過這次參賽瞭解北京市的政策、資源和創業環境，綜合評估之後選擇落地點。

京台青年創新創業大賽舉辦十年來，吸引5500餘個項目報名參賽，有41個項目通過賽事平台獲得總計近4億元融資。賽事組織千餘人來京交流學習，在助力兩岸青年展示才華、實現夢想的同時，也成為連接兩岸情感、促進融合發展的橋梁。

