貴陽2025數博會 引資463億人民幣

2025中國國際大數據產業博覽會（簡稱2025數博會）8月30日在貴陽落下帷幕。2025數博會期間，海內外各方聚焦數據產業、算力產業、人工智能等領域進行供需對接，謀畫100個數位經濟項目，吸引投資463.36億元人民幣。

中新社報導，2025數博會以「數聚產業動能 智啟發展新篇」為主題，重點舉辦專業展覽，配套舉辦開幕式、交流活動、行業賽事及系列特色活動等，共吸引來自31個國家的1.6萬餘人、375家企業參展；展出新產品、新技術、新方案1300餘項，觀展9.1萬人次。

2025數博會還舉辦各類活動89場，發布理論報告、行業標準、典型案例、技術成果等90項；2154支隊伍參加行業賽事，線上線下觀賽超過200萬人次。

「數博會給我們提供了很多很好的具有啟發性的想法，能夠促進數據的流通和共享以及數據空間的打造。」國際數據空間協會首席執行官拉斯·納格爾說，希望與各方進行更多的對話和數據的分享。

「2025數博會讓參展企業感受到大數據、人工智能等領域的前沿突破。這場突出國際化、專業化、產業化的展會，為各方搭建了對接客戶、尋求合作、展示成果的優質平台，真切體會到數位經濟的活力。」浪潮軟件集團智慧消防產品總監朱明珂表示，數博會不只是開闊視野的窗口，更是精準對接資源、高效破解難題的陣地，希望數博會能成為企業數字化轉型的助推器。