陸8月製造業PMI連五月收縮 非製造業指數持續擴張

大陸國家統計局昨（31）日公布8月中國製造業採購經理指數（PMI）為49.4，雖較前月上升0.1個百分點，但仍在榮枯線（50）之下，連續第五個月處於收縮區間。不過，專家指出，多方面因素有望支撐製造業PMI自9月起重回50以上的擴張區間。

分類指數方面，8月製造業生產指數為50.8，比前月上升0.3個百分點，連續四個月位於榮枯線以上，製造業生產擴張加快；新訂單指數為49.5，比前月上升0.1個百分點。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為53.3和49.1，比前月上升1.8和0.8個百分點，連續三個月回升。

圖／經濟日報提供

大陸統計局指出，製造業市場需求有所改善，較上期小幅回升。在需求趨穩以及極端天氣影響減弱等因素的帶動下，企業生產意願有所釋放，生產活動穩定擴張。

界面新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，考慮到7月高溫多雨天氣對基建投資等經濟活動影響較大，8月這一短期因素消退後，製造業PMI在收縮區間內小幅反彈。8月中美斯德哥爾摩經貿會談結果也對市場信心有一定提振作用。

展望製造業後勢，經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，多方面因素有望支撐PMI自9月起上行。一是由夏入秋，旱澇颱風等極端天氣影響減弱；二是政策性金融工具可能逐步落地，增量資金拉動支出，帶動生產。此外，在美國總統川普對其他國家的對等關稅全面落地之後，中國的關稅劣勢縮小，可能導致出口仍然具有一些韌性。

王青指出，伴隨全國性育兒補貼、學前教育補助等政策相繼推出，京、滬兩地新一輪穩房市政策，下半年以促消費為核心、大力提振內需政策會進一步加碼。預計第4季初，人行有可能實施年內第二次降息降準，財政對「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）的支援資金規模也將較大幅度上調。

8月非製造業商務活動指數（非製造業PMI）為50.3，比前月上升0.2個百分點，高於榮枯線，非製造業繼續保持擴張。從行業看，鐵路運輸、水上運輸、航空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、資本市場服務等行業商務活動指數位於60.0以上高位景氣區間；零售、房地產等行業商務活動指數均低於榮枯線。8月綜合PMI為50.5，較前月50.2回升0.3個百分點。