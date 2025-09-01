聽新聞
大陸上市公司上半年淨利增
中國上市公司協會昨（31）日發布「中國上市公司2025年半年度經營業績報告」，上半年大陸全市場（上交所、深交所與北交所）上市公司實現營業收入人民幣35兆元，年增0.16%。上半年實現淨利潤人民幣3兆元，年增2.54%，增速較去年全年提升4.76個百分點。
就行業類別狀況，報告稱，上半年，受到大陸官方「以舊換新」補貼穩步落地，新能源汽車產銷延續高增長態勢，上市公司淨利潤增長超30%；家電行業營收、淨利潤增長均超9%；消費電子國產替代加速，行業營收增長24.82%；文化消費需求釋放，遊戲、影視院線等代表性行業營收均實現增長，淨利增速超70%；快遞業五家上市公司營收增長10%。
製造業方面，上半年，大陸上市公司製造業營收、淨利年增速分別為4.73%、7.75%。軍工、新能源、醫療器械等先進製造領域原料需求旺盛，疊加供給結構性收緊，有色金屬和塑料製品價格持續突破新高，兩行業營收增速分別為6.49%、10.10%，淨利潤增速分別為36.55%、19.59%。
受益於產業鏈下游景氣周期，尤其是海外客戶業務擴張，光模組、印刷電路板行業訂單量保持高位，光模組上市公司淨利潤翻倍。
