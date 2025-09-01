陸強制社保上路衝擊中小企 恐造成年輕勞動力失業

大陸自9月1日起將全面強制企業為員工繳納社會保險，用於養老、醫療、失業保險及產假等福利，並首次涵蓋平台從業者、長期實習生等，繳費基數下限為當地平均工資60%。

有台商指，中小企業經營壓力加大，回聘退休員工或成應對手段。

大陸最高人民法院8月1日發布《關於審理勞資爭議案件適用法律問題的解釋（二）》，明確自9月1日起，用人單位與勞動者任何規避社保繳納的協議均屬無效。其中，第19條規定，用人單位未依法繳納社會保險費，勞動者可依據勞動契約法請求解除勞動合約，由用人單位支付經濟補償。德國之聲指出，「該條款被多數媒體解讀為『強制社保』」。

圖／經濟日報提供

澎湃新聞提到，截至今年3月，大陸全國養老、失業、工傷保險參保人數分別為10.71億、2.44億及2.97億人，但僅約三成就業人口繳齊「五險一金」（養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金），顯示落實率偏低。大陸社保體系包括養老、醫療、失業、工傷及生育保險與住房公積金，前三項由勞資雙方分攤，後兩項由資方承擔。

彭博此前引述法國興業銀行估算，強制社保將使中小企業成本增加，約占GDP 1%。

英國金融時報中文網經濟主編徐瑾則稱，企業與個人繳費比例合計最低40%、最高超過60%，高於已開發國家平均水準。

中小微企業吸納全國約八成就業人口，成為政策壓力焦點。

在上海經營餐飲業的台商曾先生向本報指，大陸社保新規將大幅推高中小企業人力成本。他以其餐廳為例，30至40名員工若按最低標準繳納，每月支出將增加約人民幣3萬元，一年約人民幣36萬元；若依工資比例計，全年或增人民幣40至50萬元。

曾先生指出，疫情後中小企業已縮減到極限，只能更多僱用50歲以上員工或回聘退休人員以減輕負擔，料接下來恐現中低年輕勞動力失業潮，退休回聘工以後真的會變成「香餑餑」。由於退休人員無需繳社保，僱用此類人員可節省近半成本。