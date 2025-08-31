陸「國家隊」上半年大舉加碼ETF 持倉市值破5.35兆元

由於上半年A股波動加劇，大陸「國家隊」再度入市。第一財經指出，截至6月底，中央匯金、中央匯金資產及中國國新合計持有26檔股票ETF，市值達人民幣1.28兆元（下同，約新台幣5.35兆元），占比3756.34億份，市值增2362.12億元，較去年底增加近23%。

據第一財經統計，中央匯金、中央匯金資產及中國國新等三家機構共持有26檔ETF，其中11檔份額超百億份、市值超千億元。華泰柏瑞滬深300ETF（2,929.05億元）、易方達滬深300ETF（2,177.07億元）、華夏滬深300ETF（1,723.53億元）、華夏上證50ETF（1,368.37億元）、嘉實滬深300ETF（1,459.59億元）為重點持倉。

報導稱，中央匯金整體持倉穩健，持有21檔ETF，合計份額1971.2億份，唯一變動出現在易方達上證50ETF，因3月基金份額合併減少9279.2萬份，並非主動減持。相較之下，中央匯金資產持有15檔ETF，上半年合計增持658.86億份至1785.14億份，增幅58.5%。其中華泰柏瑞、華夏、易方達等滬深300及上證50ETF為主要增持標的，嘉實滬深300ETF、南方中證500ETF、中證1000ETF系列及科創、創業板ETF也均獲增持。

中國國新旗下國新投資則側重央企主題ETF，上半年淨增持1.48億份，其中包括南方中證國新央企科技引領ETF及景順長城中證國新港股通央企紅利ETF。第一財經指，中央匯金資產與易方達、華夏基金合作設立的單一資產管理計劃，上半年持有28檔基金產品，合計持倉78.97億份，增持方向涵蓋醫藥、寬基、白酒、軍工及芯片ETF。

據Wind數據，截至8月31日，全市場ETF規模突破第五個兆元關口，達5.12兆元，較去年底增37.25%，今年前八個月增1.39兆元。瑞銀證券分析師孟磊表示，大陸「國家隊」在市場下挫時大舉入市，起到重要的托底作用。在極端的市場情況下，大陸「國家隊」持股規模可進一步提升以穩定市場。

孟磊認為，以險資為代表的長線資金也在今年積極入市。他估算，《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》有望推動保險資金在今年淨流入權益類資產達到1兆元。截至第二季，險資運用餘額對權益類資產的投資規模突破4.7兆元，較去年底增加6,223億元。