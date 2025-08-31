10億美元加持！優必選牽手國際資本布局中東建機器人「超級工廠」

大陸「人形機器人第一股」優必選今年持續推進人形機器人應用布局，31日宣布日前與國際知名投資機構Infini Capital簽署10億美元（約新台幣305億元）戰略夥伴合作協議，雙方將圍繞資金支持和產業協同兩方面展開合作。

每日經濟新聞指出，根據合作協議，在資金支持方面，Infini Capital旗下高新技術基金將為優必選提供一筆總額為10億美元的戰略融資授信額度，融資方式包括參與配售、認購可轉債、授予現金提款權等。尤其授予優必選在有需要時，給予優必選10億美元現金提款權的快速融資通道，將大大提升優必選的重大產業布局能力。

此外，Infini Capital計劃在合適時機增持優必選股票，目標是成為優必選不超過5%持股比例的重要股東。在產業協同方面，對於已經港股上市的優必選而言，此次選擇Infini Capital，也與其想大力開拓中東市場有關。今年2月，優必選攜工業版人形機器人Walker S1、貓熊機器人優悠及人工智慧教育貫通式解決方案，在中東地區最大規模的科技盛會沙烏地阿拉伯電子科技及資訊科技展（LEAP）上亮相。

基於此，在合作協議中，Infini Capital將協助優必選開拓中東市場，成立中東合資公司，計劃在中東建立「超級工廠」和研發中心，以及中東總部。

21世紀經濟報導指出，這不是Infini Capital第一次參與投資布局大陸科技企業。據了解，擁有中東背景的Infini Capital旗下管理多檔一級、二級基金，雙總部位於阿拉伯聯合大公國阿布達比和香港，有著多元化的投資布局，深入涵蓋戰略新興科技、人工智慧、人形機器人、智慧製造等投資主題。

近期，Infini Capital旗下多檔基金已深度參與商湯、第四範式、中國儒意、比亞迪、藍思科技、曹操出行等多家港股高科技上市公司的配售及基石投資，已為大陸高科技公司的發展提供超過100億港元的資金支持。

具體來看，優必選今年以來持續推動人形機器人的應用。截至目前，優必選已與比亞迪、東風柳汽、吉利汽車、一汽-大眾青島分公司、奧迪一汽、北汽新能源、順豐、富士康等產業龍頭合作。工業人形機器人Walker S系列也成為全球進入最多工廠訓練的人形機器人。7月，優必選中標覓億（上海）汽車科技有限公司9,051.15萬元機器人設備採購項目，成為目前全球人形機器人企業中標金額最大的一筆採​​購訂單。