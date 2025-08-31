鞏固邦交？傳陸向宏都拉斯採購3000頓白蝦 消息人士：有望成為亞洲首要市場

有消息稱，宏都拉斯政府（以下簡稱宏國）宣布與中國達成新協議，將向中國出口3,000噸白蝦。雙方均認為此次談判是成功合作的典範。此舉進一步鞏固了兩國日益擴大的貿易關係。消息人士透露，到2025年底，中國有望成為宏國在亞洲的首要市場。

新華社旗下參考消息引述拉美社29日報導指出，宏國官媒體重點報導兩國簽署兩份意向採購合約的消息。根據合約內容，中國合計採購宏都拉斯白蝦3,000噸。截至今年6月，宏國對中國出口額超3,000萬美元。

宏國駐華大使薩爾瓦多·蒙卡達表示，合約未來兩年將創造超過5,000萬美元的商機，並強調中國已成為宏國產品在亞洲的戰略性目的地。他強調，自2023年3月宏國與中國建立外交關係以來，使館的主要目標之一就是促進宏國出口產品的推廣。

他表示，除蝦類外，宏都拉斯還有咖啡、龍蝦、蔗糖等產品可供出口，且隨時準備好進入中國市場。他稱，「我們將繼續致力於向中國消費者展示宏國最優質的產品，讓中國成為我們在亞洲的主要出口市場」

值得注意的是，今年宏國將於11月舉辦總統大選，有多位反對派總統候選人主張恢復和台灣的邦交，並譴責大陸不公平貿易剝削宏國。這也引發多有輿論認為宏國與台灣復交有望。不過大陸駐宏使館隨即敦促有關候選人「懸崖勒馬」，糾正在涉台問題的「錯誤言行」。

《Centroamerica360》報導，宏都拉斯對中國的貿易逆差不斷增加，建交以來，對中國出口額僅1.079億美元，而從中國的進口額卻超過87.61億美元。其中，蝦子養殖產業受到最大的衝擊，因中國未能成功取代台灣成為主要買家，導致宏都拉斯蝦類出口量下滑67%，出口收益也減少了78%

美國拉美問題專家、牛津大學拉美研究博士候選人拉吉（Henry Large）此前撰文指出，宏都拉斯2023年與台灣斷交後，由於中國貿易承諾落空、宏國經濟不佳及希望修復與華府關係等原因，宏國11月總統大選可望成為台宏恢復邦交的契機。

該文指出，台灣2022年是宏國白蝦最大市場，占宏國白蝦出口近4成。然而台宏斷交後，宏都拉斯全國養殖漁業協會（ANDAH）數據顯示，白蝦出口暴跌67%，導致1.4萬個工作機會流失。