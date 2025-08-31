快訊

癌末老董贈逾4600萬給看護 子女提告竟敗訴…律師揭原因

雨勢升級！12縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

大陸強制社保9月1日生效 已有工廠選擇關停、員工遭辭退

中央社／ 北京31日電
中國自9月1日起實施強制社保。據陸媒報導，此前已有企業選擇關停工廠或將聘請員工一事外包，規避繳納社保。圖為朝陽區政務服務中心人力社保分中心，提供社會保險等相關業務。中央社
中國自9月1日起實施強制社保。據陸媒報導，此前已有企業選擇關停工廠或將聘請員工一事外包，規避繳納社保。圖為朝陽區政務服務中心人力社保分中心，提供社會保險等相關業務。中央社

中國自明天起實施強制社保。據陸媒報導，此前已有企業選擇關停工廠或將聘請員工一事外包，規避繳納社保；在中國社群媒體上也出現許多社保相關討論，有員工稱被降薪，但也有餐館自稱願支持社保制度。

中國最高法8月1日發布一則解釋，其中指出，任何員工和雇主之間「不繳社保」的私下約定都無效。9月1日起強制實施新規，任何用人單位想逃避「繳社保」的責任，都可能被追責、罰款。

事實上，上述解釋並非新規，而是對社保強制繳納的重申。過去中國的「勞動法」有直接規定，「用人單位和勞動者必須依法參加社會保險，繳納社會保險費」。該規定雖能有效遏制勞動者「主動棄保」情況的發生，但強制繳納社保讓原本獲利不多的中小微企業及個體工商戶面臨困境。

據財新、搜狐新聞旗下媒體極晝工作室等媒體報導，近幾年中小微企業經營困難，很多公司並無替員工繳納社保。強制社保新規一出，有老闆選擇調降員工薪水、辭退員工或關停工廠。

浙江義烏一間日用品工廠自去年下半年起，生意逐漸變差。老闆陳平（化名）表示，這幾年幾乎沒獲利，收支總體持平，但8月頒布的「社保新規」成最後一根稻草，最後決定清退工人，關停工廠。

陳平表示，浙江的一些服裝廠一般有300、400人，若被工人集體舉報或強制補繳社保，對本就經營困難的小工廠而言是致命打擊，「像縫紉工、包裝工一般工資在人民幣6000元左右（約新台幣2萬5729元），繳社保肯定要降薪」。

在江蘇經營紡織廠的劉宇（化名）表示，紡織業利潤空間有限，再加上近年來國內外市場需求疲軟、訂單波動大。若按現行規定為員工全額繳納社保，人工成本將占約70%，工廠生存會更加艱難。

在縣城景區開飲料加盟店的一名老板表示，目前應對之策是不再請兼職員工，並削減名正式員工，為剩下的3名員工繳納社保，但需降薪300至500元。

另外，也有公司選擇將聘請員工一事外包給人力公司。據財新報導，在北京經營家政中介公司的李嶼（化名），決定把除行政人員以外的所有員工，外包給人力公司，其身邊也有幾個同行選擇外包或裁員。

中國最高法8月1日公布新規後，中國社群媒體小紅書、抖音上的文章及影片顯示，有不少公司積極與員工討論如何繳交社保。影片中，有不少餐館老闆自稱不裁員且全額繳納員工社保，支持國家政策；但也有部分民眾表示，公司將調降薪水，以彌補新規上路後的社保支出。

保險 老闆 社群媒體

延伸閱讀

影／新北慣竊清晨闖工廠「聲音太大」 被發現竟瞎扯：被人追殺

擔心抵制美國情緒蔓延 可口可樂、麥當勞強打德國製造

明年生效！美國取消三星、SK中國半導體擴產特例

竹北刺鼻異味「聞得到卻查不到」？環保局研判工廠不當使用有機溶劑

相關新聞

李成鋼晤美官員 促協商管控分歧 貝森特最快10月底會何立峰

中國商務部30日發布消息，中國國際貿易談判代表兼副部長李成鋼27日至29日訪問美國，與美國財政部、商務部和貿易代表辦公室...

大陸強制社保9月1日生效 已有工廠選擇關停、員工遭辭退

中國自明天起實施強制社保。據陸媒報導，此前已有企業選擇關停工廠或將聘請員工一事外包，規避繳納社保；在中國社群媒體上也出現...

內捲蝕利？A股上半年獲利公司數較去年同期減4成

中國上市公司協會31日發布「中國上市公司 2025 年半年度經營業績報告」，上半年大陸全市場（指滬交所、深交所與北交所市...

加強海關合作 陸首條金磚「安智貿」試點航線廈門開通

一票標記「安智貿（SSTL）」、價值人民幣525.4萬元的IP電話機、視訊會議終端等貨物31日順利在廈門海關所屬東渡海關...

陸民航暑運累計載客1.47億人次 但國內機票價格年減3.7%

大陸為期兩個月的「暑運」於31日結束。大陸民航局的數據顯示，今年暑運期間，大陸全國民航預計累計運輸旅客1.47億人次，日...

經濟依舊不妙 陸8月製造業PMI為49.4連5月處收縮區間

大陸統計局31日公布8月中國製造業採購經理指數（PMI）為49.4，雖較上月上升0.1個百分點，但仍在榮枯線之下，低於市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。