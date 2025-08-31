快訊

癌末老董贈逾4600萬給看護 子女提告竟敗訴…律師揭原因

雨勢升級！12縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

內捲蝕利？A股上半年獲利公司數較去年同期減4成

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
報告顯示，2025年上半年，A股獲利公司數較去年同期大減四成。（中新社）
中國上市公司協會31日發布「中國上市公司 2025 年半年度經營業績報告」，上半年大陸全市場（指滬交所、深交所與北交所市場）上市公司實現營業收入人民幣35兆元，年增0.16%。上半年實現淨利潤人民幣3兆元，年增2.54%，增速較上年全年提升4.76個百分點。全市場近六成公司營收正增長，逾45%公司實現盈利。

報告稱，截至31日，共5,432家上市公司公布2025年半年度報告。其中，有2,475家公司淨利潤正增長，1,943家公司營收、淨利雙增長。剔除金融行業，實體上市公司實現營收人民幣30.42兆元，與上年同期持平；實現淨利潤人民幣1.59兆元，年增0.94%。

不過相較於2024年同期，在5,340家公司中，有4,141家公司實現盈利，佔比78%的成績而言，今年盈利的公司數量佔比下降，家數約跌四成。

就行業類別觀察營收增長狀況，報告稱，上半年，受到大陸官方「以舊換新」補貼穩步落地，新能源汽車產銷延續高增長態勢，上市公司淨利潤增長超30%；家電行業營收、淨利潤增長均超9%；消費電子國產替代加速，行業營收增長24.82%；文化消費需求釋放，遊戲、影視院線等代表性行業營收均實現增長，淨利增速超70%；快遞業5家上市公司營收增長10%。

製造業方面，上半年，大陸上市公司製造業營收、淨利年增速分別為4.73%、7.75%。軍工、新能源、醫療器械等先進製造領域原料需求旺盛，疊加供給結構性收緊，有色金屬和塑料製品價格持續突破新高，兩行業營收增速分別為6.49%、10.10%，淨利潤增速分別為36.55%、19.59%。

此外，受益於產業鏈下游景氣周期，尤其是海外客戶業務擴張，光模組、印刷電路板（PCB）行業訂單量保持高位，光模組上市公司淨利潤翻倍、PCB上市公司淨利潤增長近50%。

報告稱，光伏（太陽能光電）「反內卷」重塑競爭格局，大型鋰礦暫停開採，光伏玻璃頭部企業密集減產，光伏設備上市公司資本開支減少 49.52%。

另據該協會29日發布7月統計月報顯示，分類別看，大陸國有控股和非國有控股公司數量分別佔27%、73%；製造業，信息傳輸、軟體和信息技術服務業，批發和零售業為上市公司數量前三甲，製造業數量佔比68%，市值佔比54%。製造業在上市公司仍為主流。

