經濟依舊不妙 陸8月製造業PMI為49.4連5月處收縮區間

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸統計局31日公布8月中國製造業採購經理指數PMI）為49.4，雖較上月上升0.1個百分點，但仍在榮枯線之下，低於市場預期，也連續第五個月處於收縮區間；非製造業商務活動指數為50.3，比上月上升0.2個百分點，高於臨界點，非製造業繼續保持擴張。

大陸統計局指出，製造業市場需求有所改善，較上期小幅回升。在需求趨穩以及極端天氣影響減弱等因素的帶動下，企業生產意願有所釋放，生產活動穩定擴張。

就具體細項觀察，8月生產指數為50.8，較上月上升0.3個百分點。大型企業延續穩定擴張態勢。大型企業採購經理指數為50.8，較上月上升0.5個百分點，大型企業供需兩端較快擴張，較好穩住製造業基本盤。製造業生產經營活動預期指數為53.7，較上月上升1.1個百分點。統計局稱，當前市場預期全面上升，市場信心較好。

在非製造業商務活動方面，分行業看，建築業商務活動指數為49.1，比上月下降1.5個百分點。服務業商務活動指數為50.5，比上月上升0.5個百分點。從行業看，鐵路運輸、水上運輸、航空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、資本市場服務等行業商務活動指數位於60以上高位景氣區間；零售、房地產等行業商務活動指數均低於臨界點。

綜合PMI產出指數則為50.5，比上月上升0.3個百分點，繼續位於擴張區間，代表大陸企業生產經營活動總體擴張有所加快。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為50.8和50.3。

路透此前綜合21家分析機構預估中值顯示，8月官方製造業PMI料連續第五個月處於收縮區間，僅小幅升至49.5。新興產業景氣延續偏弱態勢，加上「反內捲」下傳統產業生產收斂，8月整體工業活動表現不佳。

PMI 指數 陸企 服務業 資本市場

