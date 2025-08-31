三星、SK海力士晶片豁免遭撤 陸商務部批美出口管制工具化

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸商務部批評美國將出口管制工具化，將對全球半導體產業鏈供應鏈穩定產生重要不利影響。（美聯社）
美國撤銷三星、SK海力士等在陸晶片廠的豁免權，大陸商務部30日深夜回應稱，美方此舉系出於一己之私，將出口管制工具化，將對全球半導體產業鏈供應鏈穩定產生重要不利影響，中方對此表示反對。

彭博29日 報導，川普政府宣布，將撤銷三星電子、SK海力士以及英特爾在中國業務使用美國技術的特別豁免，該舉將進一步打擊中國大陸獲取先進晶片製造技術的途徑。

大陸商務部發言人表示，半導體是高度全球化的產業，經過數十年發展，已形成你中有我、我中有你的產業格局，這是市場規律和企業選擇共同作用的結果。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，維護全球產業鏈供應鏈的安全穩定。中方將採取必要措施，堅決維護企業正當權益。

美國聯邦公報（Federal Register）公告，這些企業的豁免將在120天後到期，之後若要繼續進口晶片製造設備，必須逐案申請許可。分析認為，該舉措將削弱大陸半導體產能的穩定性，同時也對三星與SK海力士的中國業務構成挑戰，不過大陸本土設備製造商則可望受益。

與此同時，大陸國際貿易談判代表李成鋼甫於27日到29日訪問美國，與美國財政部、商務部和貿易代表辦公室相關官員舉行會談。李成鋼表示，通過平等對話協商管控分歧、拓展合作，共同推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。美國財長貝森特稱，他預計最快10月底到11月初與大陸國務院副總理何立峰再次見面。

美國 美方 晶片 三星 半導體 供應鏈 海力士

