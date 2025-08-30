普亭：俄中貿易大增 幾乎完全以本幣結算

俄羅斯總統普亭今天赴中國大陸出席上合組織天津峰會與抗日戰爭勝利八十周年紀念活動，行前他接受新華社書面專訪時表示，俄中經濟關係達到了前所未有的高水準，兩國間的結算幾乎已完全轉向本幣。

普亭在談到雙邊經貿合作表示，自二○二一年以來，俄中貿易額成長約一千億美元。在雙邊貿易規模上，中國無疑是俄羅斯的第一大貿易夥伴國，在中國的貿易夥伴國中，俄羅斯去年名列第五。

俄羅斯在向中國出口石油和天然氣方面穩居前列；雙邊投資規模擴大，重點領域大型合作項目正在落實；兩國在工業領域緊密合作。俄羅斯是中國汽車向全球出口的主要市場之一。雙方正共同建置高科技生產設施及基礎建設項目，在建築材料產業領域也制定了宏大的合作計畫。

普亭指出，雙方還將就互利合作的新前景和新舉措進行深入探討，以造福俄中兩國人民。俄中共同支持國際貨幣基金組織和世界銀行的改革。雙方一致認為，新的金融體系應建立在開放和真正公平的原則之上，確保所有國家無一例外地平等、無歧視地利用其工具，反映成員國在世界經濟中的實際地位。

他對二戰問題也表示，一些西方國家，正在篡改二戰成果，歷史真相正在被扭曲和掩蓋，以迎合政治局勢。俄羅斯和中國堅決譴責任何歪曲二戰歷史的企圖，已載入聯合國憲章和其他國際文書中的戰爭成果不可動搖，任何篡改都不可接受。