統籌分配稅款爭議 卓揆大玩兩手策略？

比亞迪營收超車特斯拉 上半年業績1.5兆元…海外業務增長快速

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
比亞迪公布上半年財報，營收人民幣3,713億元（新台幣1.5兆元），年增23%。（新華社）
比亞迪公布上半年財報，營收人民幣3,713億元（新台幣1.5兆元），年增23%。（新華社）

大陸電動車龍頭比亞迪公布上半年財報，得益於電動車需求強勁，以及為擺脫大陸內捲而積極拓展國際市場，營收人民幣3,713億元（新台幣1.5兆元），年增23%，首次超過特斯拉上半年營收418億美元（新台幣1.2兆元），淨利潤人民幣155億元（新台幣666億元），年增13.7%。

淨利潤方面，比亞迪與特斯拉相差無幾，今年上半年，比亞迪淨利潤人民幣155億元，年增13.7%，而特斯拉同期淨利潤年減30%至23.27億美元（約新台幣671億元）。

不過值得注意的是，在營收增長強勁的同時，比亞迪的盈利承受了一定壓力，其毛利率從去年同期的18.78%略微下降至18.01%，反映出激烈的市場競爭和定價壓力。

另外，比亞迪研發投入達到人民幣309億元，年增53.05%，占營收比重超過8%。這一數字在全球汽車行業中都屬於高水準，彰顯了比亞迪對技術創新的堅定投入。

比亞迪今年上半年累計銷售新能源汽車214.6萬輛，年增33%，其中，海外市場銷量47萬輛，已超去年全年，年增132%，占全部銷量的21.63%，其中6月海外銷量首度超過9萬輛，占比近30%，刷新歷史最好成績，海外業務正在成為比亞迪的重要增長點，上半年海外營收達人民幣1,354億元，年增高達1.3倍。

澎湃新聞報導，比亞迪先前曾透露，2025年海外銷量目標在80萬輛左右，主要集中在東南亞、中南美洲和歐洲三大區域。產品覆蓋範圍已拓展至全球六大洲110餘個國家和地區，且在英國、巴西、新加坡等重點市場成功躋身新能源汽車熱銷榜單前列。

展望下半年，比亞迪方面分析認為，汽車行業仍是擴大內需的關鍵發力點，儘管新能源汽車的市場環境仍具一定挑戰性，但隨著行業技術革新、產品力持續提升及消費升級，加上政策端多維發力，新能源乘用車滲透率有望持續提升。

台幣 能源 人民幣

