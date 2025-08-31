員工持股會股權歸屬未決 娃哈哈董座促速審股權案

因不滿浙江省杭州上城法院審理股權糾紛進展緩慢，娃哈哈員工持股會24.6%股權歸屬懸而未決，娃哈哈董事長宗馥莉，已向最高人民法院以及最高人民檢察院等多部門進行投訴，希望上城區法院能儘快審理案件。

換言之，娃哈哈員工持股會的股權歸屬問題，將決定宗馥莉是不是娃哈哈集團的最大股東。而宗馥莉與同父異母弟妹的信託案則由杭州中院審理。

新浪財經報導，娃哈哈創始人宗慶後去世後，宗家後代陷入遺產糾紛，並在今年夏天徹底公開化。娃哈哈集團及宗馥莉在沉默多時後27日終於向外界發聲，以書面回覆的形式向「財經」和界面兩家媒體披露了一些關鍵信息，特別是娃哈哈職工持股會的情況。

工商資料顯示，娃哈哈集團目前由三方持股，杭州上城區文商旅投資控股集團46%、宗馥莉29.4%、娃哈哈職工持股會24.6%。其中宗馥莉持有的29.4%股權是繼承自宗慶後，在2024年8月底完成工商變更。

娃哈哈職工持股會持有的24.6%股權，是決定娃哈哈集團控制權的關鍵變數。宗慶後在世時，娃哈哈曾經在2018年對員工進行大規模股權回購。娃哈哈集團書面回覆「財經」稱，職工持股會的回購發生在2018年，目前持股會成員只有宗馥莉一人。

娃哈哈方面稱，宗慶後去世之前從來沒有人提出過異議。但在宗慶後去世之後，部分退休及離職員工突然對自己在2018年簽署的回購協定以訴訟方式提出異議。但從娃哈哈集團和持股會的角度，2018年的股份回購均有當事方簽署的協定、錄影以及轉帳憑證，事實清楚。

而由於這些訴訟的存在，娃哈哈的股權尚未完成工商變更登記。