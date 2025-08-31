中芯國際收購子公司股權
大陸晶圓代工龍頭中芯國際公告，正籌畫以發行普通股（A 股）的方式，購買子公司中芯北方49%的少數股權，併購後持股100%，股票自2025年9月1日起停牌。外界預估併購後有助於中芯國際提高獲利認列。
中芯北方由中芯國際與北京市政府在2013年7月，共同投資設立，註冊資本48億美元，為中芯國際重要的12吋晶圓廠，主要代工28奈米至45奈米產品。
從股權結構來看，中芯北方的股東分別為大基金一期32%、中芯控股25.5%、中芯集電13%、中芯北京12.5%、北京集電9%、亦莊國投5.75%、中關村發展1.125%、北工投資1.125%。其中，中芯控股、中芯集電、中芯北京合計持有的51%，實際都是由中芯國際直接或間接控制。
蓉和半導體諮詢CEO吳梓豪指出，中芯北方是28奈米、45奈米產線，是現在中芯國際28奈米的主力。由於中芯北方本來就是併表的控股子公司，因此收購主要是增加中芯國際淨利潤。
業內人士認為，半導體晶圓廠收購子公司剩餘股權或相關資產，有利於提高營運和決策管理效率，提升公司整體資產品質，促進公司長期穩定發展，符合上市公司整體發展戰略規劃。
每日經濟新聞報導，中芯上海、中芯北京、中芯天津、中芯深圳、中芯北方、中芯南方，是中芯國際代工業務重要的經營主體，形成一定的生產銷售規模或承擔核心技術研發。
中芯上海擁有一條12吋產線，主要用於先進工藝平台研發，並擁有一條8吋產線，為成熟工藝平台。
此外，中芯北京、中芯北方各擁有一條12吋產線，均為成熟工藝平台。中芯天津、中芯深圳各擁有一條8吋產線，也是成熟工藝平台。中芯南方，則擁有一條12吋晶圓產線，為先進工藝平台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言