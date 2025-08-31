陸六大國行 每天賺162億

工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行大陸六大國有銀行披露半年報，六大行上半年淨賺人民幣6,825億元（約新台幣2.9兆元），平均每天淨賺約人民幣37.71億元（約新台幣162億元），年減0.2%。

另外，六大行公布今年中期分紅（半年配發現金股息）方案顯示，合計現金分紅總額達人民幣2,046億元（約新台幣8,797億元），與去年同期的2,048億元相近，六大行今年均按淨利潤30%比例進行中期分紅，以響應大陸國務院及大陸證監會鼓勵增加分紅頻率，並延續配發高股息的特色。

中國經濟網報導，今年上半年，有三家國有銀行營收和淨利潤雙雙年增，農業銀行營收人民幣3,699.37億元，年增0.85%，淨利潤1,395.1億元，年增2.66%；郵儲銀行營收1,794.46億元，年增1.5%，歸屬銀行股東淨利潤492.28億元，年增0.85%；交通銀行營收1,333.68億元，年增0.77%，歸屬母公司股東淨利潤460.16億元，年增1.61%。

另外三家則出現增收不增利的狀況，工商銀行營收4,270.92億元，年增1.57%；歸母淨利潤1,681.03億元，年減1.39%；中國銀行營收3,290.03億元，年增3.76%，淨利潤1,175.91億元，年減0.85%；建設銀行營收3,942.73億元，年增2.15%；淨利潤1,620.76億元，年減1.37%。值得注意的是，六大行皆出現淨利差下降的狀況。蘇商銀行特約研究員高政揚指出，受人民幣貸款市場報價利率（LPR）下行、存量住房貸款利率調整等因素影響，多數銀行淨利差收入有所下滑，不過各銀行均著力拓展非息業務，在財富管理等板塊加大發力力度。