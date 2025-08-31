陸汽車業利潤率 探五年低點

大陸汽車業正處於「反內捲」之際，數據顯示，大陸汽車產業利潤持續下滑，大陸乘聯分會秘書長崔東樹表示，今年7月大陸汽車行業利潤率為3.5%，近五年同期最低。

崔東樹指出，今年7月汽車行業收入人民幣8,275億元，年增5%，成本人民幣7,276億元，年增5%，利潤人民幣293億元，年降17%，汽車行業利潤率僅3.5%，與6月相比下降明顯，相較去年7月同期4.4%也是下降。從今年1-7月來看，大陸汽車行業收入人民幣5兆9,193億元，年增8%，成本人民幣5兆2,056億元，年增8%；利潤人民幣2,737億元，年增0.9%，汽車行業利潤率4.6%，相對於下游工業企業利潤率5.9%的平均水平，汽車行業仍偏低，也較今年1-6月的4.8%利潤率有所下降。

崔東樹表示，從前幾年利潤率下降趨勢來看，近期汽車行業利潤下滑幅度仍較大，由於政策加持下新能源價格優勢明顯，主流車企盈利壓力仍將急劇增大。

大陸國家創新與發展戰略研究會學術委員會常務副主席、重慶市前市長黃奇帆此前指出，大陸汽車製造按理說是製造業中效益相對較高的，然而今年截至6月利潤率僅5%，等於賣出3,000萬輛汽車的利潤還不如日本一家豐田汽車。