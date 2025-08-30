載客率直直落 陸公車拚轉型求生存！多地推出網約公車

中國公車載客率直直落，近年出現倒閉潮。為了求生存，多地推出更靈活高效又便利的網約公車。許多業者也推出結婚包車等客製化服務；多個公交集團還與物流業者簽約合作，一邊載客一邊送快遞。

綜合陸媒報導，成都市溫江公交公司25日宣布，將於9月1日正式開通「溫江網約公交」服務，票價人民幣3元（約新台幣13元，下同），同一手機門號可選擇多人乘坐，支持線上即時叫車和線上支付。

相較一般公車定時定站，溫江網約公車增加更多網路站點，乘客可選擇最近的上車與下車點，系統即時匹配公車前往接人，實現一鍵叫車，隨叫隨走。

陝西寶雞市網約公車27日在高新核心區啟動試營運，採用「常規網站＋虛擬網站」結合模式，串聯區域內社區、商業區、醫院及主要交通樞紐，乘客可透過「寶雞行」App導航，在指定網路站點候車。

寶雞市交通運輸局表示，與傳統公車相比，網約公車的核心優勢在於「按需訂製」。系統會結合即時路況與同方向乘客訂單，透過演算法生成最優合乘路線，全程無固定行駛路線，僅在有訂單的網站停靠，兼顧靈活性與高效性。

江西贛州市則加入滴滴出行平台，7月8日正式上線「宋橙小巴」網約公車，號稱精準對接市民日常出行需求。市民透過滴滴出行App下單，3.99元即可享受「上門接送」的智慧公車服務。首期投入20輛小型公車，營運時間為早上7時至晚上9時。

中國公車營運陷入困境，快遞業者則苦於配送成本，雙方一拍即合。

鄭州公交集團7月1日與河南順豐速遞簽署戰略合作協定，攜手探索「公交＋快遞」跨界融合新模式合作。社群影片顯示，鄭州公車現在一邊載客，車廂後面還堆滿了快遞貨物；公車維修站點也開闢一個小型快遞分揀站。

據報導，除了鄭州，南京、成都、西安、武漢等大城的公交集團也陸續與順豐簽約合作。

報導說，公車載客量持續下滑，公交集團虧損嚴重，急需探索多元化經營路徑，尋找新的收入增長點。快遞物流業在城市配送中也面臨諸多難題。例如，大中城市同城急件依賴貨車，但擁堵、油耗、人力成本等因素導致末端配送成本居高不下。由此，公交集團的線網體系、調度能力和場站資源，對快遞企業極具吸引力。雙方達成合作，能夠實現資源共用、優勢互補、降本增效。

此外，中國多地公車業者紛紛推出涵蓋旅遊、生活、通勤、校園的客製化專車服務；其中，近來年輕人流行的結婚包車，有的地方不到1000元就能搞定，相對經濟實惠。

杭州公交集團今年除了推出「西湖夜遊觀光巴士」、「西湖生態觀光巴士」，還打造配備豪華座椅、全景天窗、木質地板、訂製桌板、USB充電口的商務座公車吸客。

浙江工業大學教授吳偉強表示，訂製化是公車深入出行末端、精準匹配需求的關鍵模式變革，核心在於從市民尋找公車到公車尋找市民。

吳偉強指出，中國大陸眾多城市，尤其地鐵發達地區，軌道交通成為公共交通主體，地面公車占比銳減，企業生存困難。在此背景下，公車企業必須迅速反應、實施戰略轉型，重構營運網絡。一是強化與軌道交通的接駁協同；二是開拓新市場，精準對接市民個性化出行需求。