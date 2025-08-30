瞄準AIoT新高地！ 聯發科小金雞星宸科技8.7億收購富芮坤53.3%股權

聯發科（2454）小金雞、在深交所上市的星宸科技發布公告，擬以現金方式收購上海富芮坤微電子（簡稱「富芮坤」）53.3%股權，交易對價為人民幣2.14億元（新台幣8.7億元）。此次收購完成後，富芮坤將成為星宸科技的控股子公司，並納入公司合併報表範圍。雙方將共同合作完成AIoTAIOT智慧物聯晶片的研發工作。

公告指出，富芮坤是一家專注於射頻積體電路晶片設計、研發與銷售的高新技術企業。此次收購目的進一步提升星宸科技在晶片領域的研發能力和市場競爭力。

富芮坤成立於2014年，是一家專注於藍牙晶片設計、研發與銷售的高新技術企業，並於2024年獲評國家級專精特新「小巨人」企業。富芮坤匯聚了來自清華、復旦、交大、哈工大等知名高校的核心技術團隊，具備從射頻、類比、協議棧到應用軟硬體的全鏈路研發能力，致力於為客戶提供高性能、超低功耗的數模混合無線SoC晶片及易於開發的完整解決方案。

截至2025年6月，富芮坤共擁有授權發明專利24項、積體電路布圖設計74項。富芮坤始終以技術與創新為驅動，依託「晶片+演算法+生態」的系統能力，為泛智慧終端機市場提供領先可靠的產品與服務。

星宸科技表示，公司透過收購控制權，在已有的五大核心IP（影像信號處理、AI處理器、音視頻編解碼、顯示、3D感知）基礎上，可進一步補強連接、音訊及低功耗的能力，為公司主晶片平台賦予「感知+計算+連接」的一體化競爭力，打造業內領先的完整SoC自研IP平台。

此外星宸科技發布2025年上半年財報，其中營收人民幣14.03億元，年增18.6%。淨利潤為人民幣1.2億元，年減7.4%。

從業務板塊來看，智慧安防業務雖仍為第一大業務線，但增速相對較慢，而智慧物聯和智慧車載業務增速較快，三大主營業務共同推動了整體營收提升。

星宸科技曾於7月發布公告，擬籌劃境外發行股份（H股），並申請在港交所掛牌上市的相關工作。星宸科技於2024年3月28日在深交所創業板上市，當時募資總額人民幣6.8億元，是廈門2024年首家境內上市公司。