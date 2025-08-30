解燃眉之急？陸傳統車企紛紛牽手華為 行業人士分析「務實選擇」

一汽紅旗與華為日前宣布合作，一汽紅旗將於2026年推出運用華為全棧解決方案的車型，功能涵蓋乾崑智駕、鴻蒙座艙、乾崑車控和乾崑車雲服務等。2026年，紅旗與華為的合作將率先圍繞紅旗9系展開。這一進程代表主要的大陸國有汽車集團，都進入華為「朋友圈」。

當前，與華為就智慧駕駛、智慧座艙展開合作已經成為一種行業風向。北汽、一汽、上汽、廣汽、長安、東風、江淮、奇瑞，均已與華為達成合作。

中國經營報報導，汽車新四化產業研究者、知行韜略合夥人楊繼剛表示，傳統車企的優勢是供應鏈體系成熟、整車開發經驗豐富，但在「軟體定義汽車」的背景下，硬體邏輯主導的組織架構，很難適應快速更新的智慧化需求，例如一個功能從立項到量產，往往要跨越多個部門審批周期，錯失最佳反覆運算窗口。

楊繼剛進一步指出，華為的優勢是擁有強大的 ICT技術累積，在晶片、算力、作業系統、通信和AI演算法上都有深厚的底層技術儲備；更重要的是，華為更擅長軟體生態的構建和快速反覆運算，能夠透過平台化模式讓功能快速上線並持續優化。

至於車企與華為的合作會是長遠戰略，還是為解燃眉之急，一位曾在造車新勢力任職後轉向智慧座艙公司的行業人士表示，這更多是企業在當前市場競爭環境下審時度勢的務實選擇。短期內，不與華為這樣的強技術方合作，很可能面臨被競爭對手拉開代差、喪失市占的風險。但從更長遠的視角看，是否自研智駕與智艙，仍取決於各家車企的戰略定位與技術決心。

對於紅旗與華為的合作，業內並不意外。同屬一汽集團，一汽奧迪於8月初發布的奧迪Q6L e-tron，就搭載了華為乾崑智駕技術，深度融合華為解決方案。同期發佈的奧迪A5L也搭載了華為乾崑智駕技術，打破了燃油車不能智慧化的「魔咒」。

北汽與華為打造的享界品牌近日推出首款旅行車享界S9T，憑藉高顏值設計、智慧科技和全能空間定位，預售24小時訂單突破2萬輛，成為近期市場焦點。

北汽與華為的合作基於「智選模式」開展，在此模式下，華為主導產品的定義、設計、智慧座艙、智慧駕駛等核心環節，而車企則主要負責生產製造、供應鏈管理與品質控制。基於智選模式，華為還分別與賽力斯、奇瑞、江淮、上汽合作打造了問界、智界、尊界、尚界品牌。

而與其他車廠的合作更多是基於「Huawei inside模式（HI）」，華為為車企提供全棧的智慧化產品及服務，包括智慧座艙、智慧駕駛、電驅系統、通信架構等。

楊繼剛指出，「HI模式」下，華為為車企提供端到端的智慧化解決方案，可以幫助傳統車企在短時間內獲得接近造車新勢力的智駕體驗，同時保持品牌獨立。

實際上，華為與車企的合作並不是一帆風順。2019年華為智慧汽車解決方案BU成立後，不少車企持觀望態度。在「軟體定義汽車」的時代，智慧駕駛和智慧座艙是未來汽車差異化的核心，是車企的品牌靈魂。

轉折來自於華為與賽力斯合作推出的問界取得成功。問界品牌成立後第一款車問界M5在2022年累計賣出5萬6,855輛，市場徹底見證華為智慧駕駛和鴻蒙座艙的強大產品力。之後，華為與賽力斯合作推出的問界M7、M9也取得不錯的市場反響。

一位傳統車企人士表示，近兩年燃油車市場萎縮，新能源滲透率持續提升，傳統車企正面對來自電動化轉型的挑戰。「車企必須守住生存與發展的生命線，也就是產品賣得好，而『賣得好』的前提是產品擁有強大的市場競爭力，現在已有明確的數據顯示，與華為合作能提升銷量。那麼與華為就智駕業務合作就成為車企務實的選擇。」