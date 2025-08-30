快訊

iPhone「正常使用」能撐多久？過來人曝數據：超級猛

濃煙直竄天際！桃機第三航廈工地旁廢棄物燃燒 險影響航班起降

台中傳國小霸凌！家長控孩子遭死亡威脅 「扭斷你的脖子」教育局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

全面圍堵陸企！美調查印度、寮國和印尼太陽能光電板進口

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國國際貿易委員會（U.S. International Trade Commission），29日投票決定將繼續調查來自印度、寮國和印尼的太陽能光電板是否在抑制美國製造業發展。圖為美國太陽能廠商QCells在喬治亞州達爾頓廠的太陽能板生產線。路透
美國國際貿易委員會（U.S. International Trade Commission），29日投票決定將繼續調查來自印度、寮國和印尼的太陽能光電板是否在抑制美國製造業發展。圖為美國太陽能廠商QCells在喬治亞州達爾頓廠的太陽能板生產線。路透

美國國際貿易委員會（U.S. International Trade Commission），29日投票決定將繼續調查來自印度、寮國和印尼的太陽能光電板是否在抑制美國製造業發展，這一關鍵步驟可能導致美國對這些進口商品徵收關稅，避免更多由陸企生產的商品鑽漏洞進入美國市場。

路透報導，這項裁決對於美國太陽能製造商來說是一項勝利，他們表示，在這些國家營運的大陸企業，獲得了不公平的政府補貼，產品在美國的售價低於生產成本。而美國製造商正尋求監管機構保護他們在美國本土工廠的數十億美元投資。

美國太陽能製造與貿易聯盟（Alliance for American Solar Manufacturing and Trade）首席法律顧問、Wiley Rein LLP合夥人布萊特比爾（Tim Brightbill）表示，這項裁決證實了訴狀中提出的指控，美國太陽能製造商正遭受不公平貿易進口商品的削弱和損害。寮國、印尼和印度的陸企和其他公司，正在利用不公平的做法破壞美國就業和投資。

這起訴訟由美國太陽能製造商聯盟於今年7月提出，該團體成員包括First Solar、南韓韓華集團（Hanwha）旗下的Qcells等公司。該組織指出，去年來自印度、印尼和寮國的進口額飆升至16億美元，高於2022年的2.89億美元。這些進口商品中，有很多是從那些已經面臨美國對東南亞太陽能關稅的國家轉移過來。

美國商務部將繼續對這3國進口商品進行調查，預計將於10月10日左右對反補貼稅做出初步裁定，並於12月24日對反傾銷稅做出初步裁定。

美國 陸企 光電板

延伸閱讀

來了上合會卻缺席九三閱兵 印度、土耳其不敢踩美紅線？

中國兩大鄰國齊靠攏 上合峰會成俄印表態抗美平台？

莫迪接受日媒訪問：印度與中國保持緊密關係至關重要

無視川普關稅施壓！印度9月傳「增加」進口俄石油 每日15萬至30萬桶

相關新聞

全面圍堵陸企！美調查印度、寮國和印尼太陽能光電板進口

美國國際貿易委員會（U.S. International Trade Commission），29日投票決定將繼續調查來...

解燃眉之急？陸傳統車企紛紛牽手華為 行業人士分析「務實選擇」

一汽紅旗與華為日前宣布合作，一汽紅旗將於2026年推出運用華為全棧解決方案的車型，功能涵蓋乾崑智駕、鴻蒙座艙、乾崑車控和...

大陸外交利器「魯班工坊」 何以從天津走向世界？

大陸近年積極推動軟實力外交，除了外界熟知的「孔子學院」之外，還設有許多「魯班工坊」，協助各國進行技職教育的培訓，這套體系...

港賽馬旅遊內地客倍增 馬會投注額年升5% 回饋社會50億美元

香港賽馬會29日公布2024/25年度業績，博彩及獎券總投注額達3203億元（港幣，下同，約410.7億美元），按年升5...

陸三大航上半年仍虧損 下半年或延續量增價跌態勢

大陸三大航業績出爐，其中國航第2季率先轉虧為盈；東航進一步減虧；而南航上半年則虧損擴大。此外，7家A股上市航司中，春秋航...

召回14萬多台行動電源！小米已向供應商安普瑞斯啟動經濟追償

由於行動電源可能會有火災風險，大陸小米、小米台灣接連在29日、30日深夜宣布召回 指定日期發售小米行動電源、型號為PB2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。