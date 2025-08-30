大陸外交利器「魯班工坊」 何以從天津走向世界？

快訊

聯合報／ 特派記者廖士鋒／天津即時報導
天津輕工職業技術學院內設有「魯班工坊體驗館」，該校本身也負責印度與埃及的魯班工坊項目。（記者廖士鋒／攝影）
大陸近年積極推動軟實力外交，除了外界熟知的「孔子學院」之外，還設有許多「魯班工坊」，協助各國進行技職教育的培訓，這套體系2016年發源於泰國魯班工坊，目前在歐亞非30個國家建成了34個魯班工坊，又以天津為最。

在上合組織天津峰會新聞中心的規劃和安排下，各個國家與地區媒體30日上午走進天津輕工職業技術學院，參訪正式完成升級工程後首次對外開放的「魯班工坊體驗館」。

「魯班工坊」取名自東周時代的著名工匠魯班，主軸是技職教育，2016年由天津渤海職業技術學院建設的泰國魯班工坊揭牌成立，這是大陸在海外設立的首個魯班工坊。

官方介紹，目前大陸已在亞、非、歐30個國家建成了34個魯班工坊，覆蓋非洲、中亞、上合組織、東協等區域和多邊機制。其中，天津在23個國家建成24個魯班工坊，在8個上合組織國家建設了10個魯班工坊。目前仍在建設中的魯班工坊有兩處，一處在哈薩克、一處在尼加拉瓜。

魯班工坊在大陸外交的布局上，近年來作用日益凸顯。

2018年「中非合作論壇」開幕式上，大陸國家主席習近平提出在非洲設立10個魯班工坊（目前已在15個非洲國家建立了17所魯班工坊）；今年5月在北京的「中拉論壇」第四屆部長級會議開幕式上，習近平表示要「積極推動魯班工坊等職業教育合作項目」；隨後在今年6月，第二屆「中國—中亞峰會」上，習近平也提出大陸「願在中亞開設更多魯班工坊」。

在實質內容上，魯班工坊近年持續優化內涵標準建設，精髓主要是大陸本土化的「工程實踐創新項目」（EPIP）教學模式，即以實際工程為背景和基礎，以工程實踐為導向，以工程實踐創新能力培養為目標，以真實工程項目為統領的適合技術技能人才培養的教學模式。

同時，基於魯班工坊，大陸與外國院校合作建設了16大類近100個專業，400餘門國際化課程，投入實訓設備1萬700餘台（套），培訓工坊教師7,000餘人次，開展學歷教育3.38萬人；實施技能培訓12萬餘人次。

值得一提的是，目前大陸在全球30國家建立的34個魯班工坊中，天津負責了其中23個國家的24個魯班工坊（內含上合組織8個國家的10個魯班工坊），在大陸各省市中，明顯佔據最多的份量。

天津輕工職業技術學院院長李雲梅受訪時表示，總有一些記者在問為什麼魯班工坊能源於天津？魯班不是山東人嗎？她說，之所以魯班工坊能夠誕生在天津，是因為天津從2005年開始就跟大陸教育部共建了20年的試驗區（即「國家職業教育改革試驗區」），在這20年的發展過程當中，天津的半工半讀、集團化辦學，是優勢所在。此外，天津2008年開始主辦大陸全國職業院校技能大賽，加上國際交流，各種專業標準的開發，最後使得2016年有了第一個魯班工坊。

她也特別提到，魯班工坊的起步，與大陸企業、大陸設備走出去有關，「這些設備當時其實都是企業開始進行捐贈的」，也體現出校方跟企業的密切的合作關係。再有，建魯班工坊的過程中，也和當地的陸資和外資企業合作，也體現把大陸的這種產教融合、校企的合作模式搬到了國外去，讓他們能夠高度重視學生的技術技能培養，讓學生能夠很好地就業。

在剛整修升級後的「魯班工坊體驗館」內現場觀察，可發現魯班工坊的具體課程內容，每個國家都有一定的差異，例如巴基斯坦開設了「工業自動化及機器人」6個月課程；英國是「中餐烹飪」課程；埃及是「數控車銑加工技術」；尼加拉瓜則是「物聯網自動技術」、「電氣自動化技術」等。

