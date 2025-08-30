快訊

陸三大航上半年仍虧損 下半年或延續量增價跌態勢

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸三大航上半年仍虧損， 國航第2 季率先轉虧為盈！民航市場下半年或延續量增價跌態勢。新華社
大陸三大航上半年仍虧損， 國航第2 季率先轉虧為盈！民航市場下半年或延續量增價跌態勢。新華社

大陸三大航業績出爐，其中國航第2季率先轉虧為盈；東航進一步減虧；而南航上半年則虧損擴大。此外，7家A股上市航司中，春秋航空仍是最賺錢航司。預估民航市場今年下半年，將延續量增價跌態勢。

財聯社報導，根據三大航財報，國航今年上半年虧損人民幣18.06億元，第2季盈利人民幣2.38億元。而去年年報業績在三大航中「墊底」的東航，今年上半年淨利潤減虧近五成（去年同期虧損人民幣27.68億元），南航則虧損擴大近兩成（去年同期虧損人民幣12.28億元）。

從三大航營運數據來看，客運方面，上半年客運人公里收益皆與上年相比下滑：國航下滑4.88%，南航下滑6.12%，東航下滑7.22%。不過載運量、載運率等指標有不同程度的提升。

此外，7家A股上市航司中，春秋航空仍是最賺錢航司，上半年淨利潤為人民幣11.69億元，年減14.11%；其次為吉祥航空，淨利潤為人民幣5.06億元，年增3.29%。

值得一提的是，今年上線的航旅縱橫「民航版12306」，將改善航司面臨的協力廠商銷售平臺的加價銷售、捆綁銷售等問題，春秋航空也已於近日接入該平台。有航司人士表示，該平台為航司增加了銷售通路，且不壓票（第三方商平台在旅客支付票款後不即刻出票，待航司降價後低價出票，以賺取中間差價的行為），利於航司觀測市場行情調價，從而增加獲利機會。

不過，民航市場今年上半年，呈量增價跌態勢。根據航班管家數據，上半年大陸民航旅客運輸3.7億人次（僅含境內航司承運數據），年增5.9%，其中境內年增3.8%、國際年增28.4%。國際旅客運輸量（不考慮境外航司數據），已經恢復並超過2019年同期。但票價方面，上半年，民航境內經濟艙平均票價含稅人民幣740元，年減6.9%，較2019年下降7.8%。

量增價跌，已延續至了暑運旺季。航班管家數據顯示，截至8月27日，今年暑運境內經濟艙預售機票平均價格僅人民幣786元，年減3.7%，較2019年同期下跌10.6%。

旅客運輸量方面，今年暑運以來，航旅縱橫數據顯示，暑運以來截至8月25日，境內航線旅客運輸量超過1.1億人次，年增3%，其中90%的旅客量來自800公里以上的長途航線。出入境航線旅客運輸量超過1454萬人次，年增11%。

業內人士表示，今年以來，民航市場持續呈現量增價跌，與外部經濟環境影響有關，旅客消費意願下降且對價格更為敏感，出行習慣發生改變等。其次，從供需層面來看，境內市場運力仍較多，國際運力尚未恢復至2019年同期水準。「預計今年的十一中秋旺季，也會延續『量增價跌』的趨勢。」

