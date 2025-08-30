召回14萬多台行動電源！小米已向供應商安普瑞斯啟動經濟追償

由於行動電源可能會有火災風險，大陸小米、小米台灣接連在29日、30日深夜宣布召回 指定日期發售小米行動電源、型號為PB2030MI。上游供應鏈透露，小米方面已經開始啟動對供應商安普瑞斯的經濟追償，針對安普瑞斯電芯問題導致的損失通過法律手段進行追責。

值得注意的是，先前羅馬仕的自燃行動電源電芯也是來自安普瑞斯，該公司擁有的74張3C證書，均被認證機構暫停或撤銷，無錫市市場監管局此前已依規對該企業生產的鋰電池產品全部封存。

當時羅馬仕等廠商召回的那批電芯是被安普瑞斯外包給了江西某代工廠生產，結果外包工廠違規替換了電池陰極與陽極間隔膜的原材料，導致電池正負極隔膜存在失效風險，最終導致移動電源爆炸。

小米這次召回的產品商品名是，小米自帶線行動電源20000 33W淺咖色；小米自帶線行動電源20000 33W深空藍。召回範圍是2024年8月到2024年9月期間生產的PB2030MI型部分行動電源，總計14萬6,891台。