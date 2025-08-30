聽新聞
與美官員會談 陸貿易談判代表李成鋼：通過平等對話協商管控分歧
大陸商務部30日發布，大陸國際貿易談判代表李成鋼8月27日到29日訪問美國，與美國財政部、商務部和貿易代表辦公室相關官員舉行會談。李成鋼表示，通過平等對話協商管控分歧、拓展合作，共同推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。
大陸商務部官網發布，雙方圍繞落實中美兩國元首通話共識，就中美經貿關係、落實中美經貿會談共識等問題進行了交流溝通。
訪美期間，李成鋼還與美中貿易全國委員會、美國商會以及相關美國企業代表進行會談交流。
美國財政部長貝森特27日接受福斯商業網（Fox Business）訪問表示，李成鋼訪問華府，比較像是技術性的訪問，與正在進行中的貿易談判無關；貝森特說，他預計最快10月底到11月初與大陸國務院副總理何立峰再次見面。
