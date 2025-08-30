快訊

與美官員會談 陸貿易談判代表李成鋼：通過平等對話協商管控分歧

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸商務部30日發布，大陸國際貿易談判代表李成鋼8月27日到29日訪問美國，與美國財政部、商務部和貿易代表辦公室相關官員舉行會談。新華社
大陸商務部30日發布，大陸國際貿易談判代表李成鋼8月27日到29日訪問美國，與美國財政部、商務部和貿易代表辦公室相關官員舉行會談。新華社

大陸商務部30日發布，大陸國際貿易談判代表李成鋼8月27日到29日訪問美國，與美國財政部、商務部和貿易代表辦公室相關官員舉行會談。李成鋼表示，通過平等對話協商管控分歧、拓展合作，共同推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

大陸商務部官網發布，雙方圍繞落實中美兩國元首通話共識，就中美經貿關係、落實中美經貿會談共識等問題進行了交流溝通。

訪美期間，李成鋼還與美中貿易全國委員會、美國商會以及相關美國企業代表進行會談交流。

美國財政部長貝森特27日接受福斯商業網（Fox Business）訪問表示，李成鋼訪問華府，比較像是技術性的訪問，與正在進行中的貿易談判無關；貝森特說，他預計最快10月底到11月初與大陸國務院副總理何立峰再次見面。

美國 經貿 貿易談判

相關新聞

大陸半導體龍頭再現併購！中芯國際停牌擬收購中芯北方49%股權

為了進一步提升規模效應，大陸晶圓代工龍頭企業中芯國際發布公告，正籌畫以發行人民幣普通股（A 股）的方式，購買公司控股子公...

海外擴張戰略提振銷量！比亞迪上半年利潤年增14%首次超過特斯拉

大陸電動車龍頭比亞迪29日晚間發布上半年財報，得益於電動車需求強勁，以及為擺脫境內市場不利因素影響而積極拓展國際市場，淨...

召回14萬多台行動電源！小米已向供應商安普瑞斯啟動經濟追償

由於行動電源可能會有火災風險，大陸小米、小米台灣接連在29日、30日深夜宣布召回 指定日期發售小米行動電源、型號為PB2...

與美官員會談 陸貿易談判代表李成鋼：通過平等對話協商管控分歧

大陸商務部30日發布，大陸國際貿易談判代表李成鋼8月27日到29日訪問美國，與美國財政部、商務部和貿易代表辦公室相關官員...

阿里報喜 第2季淨利增76%

阿里巴巴集團昨（29）日公布第2季財報（2026財年第1季），營收人民幣2,476.52億元，年增2%；淨利潤人民幣42...

工業富聯市值衝破4.5兆

鴻海集團旗下工業富聯昨（29）日股價攻上漲停板站上人民幣50元大關，收盤價人民幣53.83元，市值衝破人民幣1兆元達到1...

