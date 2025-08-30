海外擴張戰略提振銷量！比亞迪上半年利潤年增14%首次超過特斯拉

大陸電動車龍頭比亞迪29日晚間發布上半年財報，得益於電動車需求強勁，以及為擺脫境內市場不利因素影響而積極拓展國際市場，淨利潤人民幣155億元（新台幣635億元），年增14%。營收人民幣3713億元（新台幣1.5兆元），年增23%，首次超過特斯拉上半年營收 418億美元（新台幣1.2兆元）。

彭博報導，比亞迪今年開局強勁，但下半年將面臨更大挑戰。該車企在5月下旬的大幅降價行動，成為行業反思的焦點。北京方面正尋求遏制無休止的價格戰，他們擔心這將損害品牌價值，並給即使是資金雄厚的企業也帶來財務壓力。 ·

根據財報，今年上半年，比亞迪累計銷售新能源汽車214.6萬輛，年增33%。海外業務正在成為比亞迪的重要增長點之一。今年前6月，比亞迪在海外市場銷量已超去年全年，達47萬輛，年增132%，占全部銷量的21.63%，其中6月海外銷量首超9萬輛，占比近30%，刷新歷史最好成績。

比亞迪上半年財報顯示，上半年海外收入達人民幣1354億元。

澎湃新聞報導，比亞迪先前曾透露，2025年海外銷量目標在80萬輛左右，主要集中在東南亞、中南美洲和歐洲三大區域。產品覆蓋範圍已拓展至全球6大洲110餘個國家和地區，且在英國、巴西、新加坡等重點市場成功躋身新能源汽車熱銷榜單前列。

對於今年上半年行業的熱點話題，比亞迪方面也在財報中回應。年內，大陸汽車行業競爭進入白熱化階段，出現「過度行銷」等行業亂象，競爭愈演愈烈，極大地擾亂正常的商業秩序，阻礙產業高品質發展進程。

比亞迪方面稱，作為境內龍頭車企，本集團積極履行企業社會責任，堅決維護公平有序的市場環境，切實保障消費者的根本利益，堅持透過技術升級、效率提升及規模效應實現以高端化、智慧化與全球化為核心的長期可持續發展，助力汽車行業行穩致遠。

此外，供應鏈帳期問題也是監管層及行業關注焦點。比亞迪方面提到，公司持續加深與產業鏈上下游的協同，積極推動多部門、多環節高效協同，進一步優化帳期管理及管道管理，積極營造與供應商、經銷商等各方互利共贏局面。

展望下半年，比亞迪方面分析認為，汽車行業仍是擴大內需的關鍵發力點，儘管新能源汽車的市場環境仍具一定挑戰性，但隨著行業技術革新、產品力持續提升及消費升級，加上政策端多維發力，新能源乘用車滲透率有望持續提升。

比亞迪方面預期，以舊換新政策和國家補貼將持續實施，將在7月及8月分別下達第3季和第4季中央資金，推動老舊燃油車淘汰和新能源車換購，進一步推動消費升級，助力新能源汽車銷量保持穩健增長。

截至8月29日收盤，比亞迪A股漲4.3%，報收人民幣14.06元；比亞迪股份港股漲2.14%，報收114.4港元。